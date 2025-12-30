Marija Šerifović obratila se fanovima nakon što joj je restoran poslao neobično iznenađenje

Pjevačica Marija Šerifović (41) na društvenim mrežama otkrila je kako ima razloga za veliko slavlje! Ovoga puta s pratiteljima je podijelila kako njezin sin Mario slavi drugi rođendan, a jedan gest posebno ju je raznježio.

Foto: Instagram Story

Osoblje jednog restorana priredilo je lijepo iznenađenje za malog slavljenika – Mario je dobio tortu izrađenu posebno za njega, uz emotivnu i personaliziranu poruku. Taj pažljivo osmišljen gest raznježio je Mariju i upotpunio proslavu intimnog obiteljskog trenutka.

''Dragi Mario, ovo je tvoja torta. Ozbiljno. Samo tvoja. Kako bismo bili sigurni da mama neće ''samo malo probati'', Mariji smo poslali njezinu omiljenu tortu'', pisalo je u poruci.

Foto: Neva Zganec/pixsell

Podsjetimo, Marija je sina dobila putem surogat majčinstva u prosincu 2023. godine, a svaki slobodan trenutak provodi s njim. U njegovom odgoju pomažu joj majka Verica i dadilja, a pjevačica ne krije kako nikada nije bila sretnija. Nedavno je za Hello.rs otkrila i kako je Mario već bio na nekim njezinim koncertima.

"Verica ga je dovodila i to mi je mnogo značilo. Pravio mi je društvo na sceni kad se završi tehnička proba, a prije nego što publika uđe u dvoranu. Poslije bi još malo bio u backstageu, a onda je odlazio na spavanje. Koncerti u Beogradu su moji nastupi koje je uživo ispratio", ponosno je ispričala Marija.

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Iako je Mario još uvijek mali, pitanje hoće li krenuti stopama svoje slavne majke i bake Verice već se nameće.

"Rano je za takve priče, ali sve je moguće. Ipak, mislim da Verica već prepoznaje rođeni talent, pa mu je kupila mikrofon sa stalkom", kroz smijeh je dodala pjevačica.

