DRAMA U NOĆI /

Požar kod Osijeka: Obiteljska kuća gorjela satima, tri prostorije uništene, jedna osoba ozlijeđena

Požar kod Osijeka: Obiteljska kuća gorjela satima, tri prostorije uništene, jedna osoba ozlijeđena
Foto: Miroslav Lelas/pixsell

Vatrogasci su uspješno spriječili prelazak vatre na drugi objekt, koji je srećom ostao neoštećen

30.12.2025.
8:32
danas.hr
Miroslav Lelas/pixsell
Požar je sinoć izbio u obiteljskoj kući u Dardi kod Osijeka oko 19.30 sati. Vatrogasci DVD-a Darda stigli su na mjesto požara za desetak minuta, a požar je bio pod kontrolom već oko 22 sata. Požar je potpuno bio ugašen te je opožareno područje bilo osigurano oko ponoći. Jedna je žena lakše ozlijeđena, priopćili su iz DVD-a Darda.

Dva vatrogasna vozila i deset vatrogasaca su sudjelovali u ovoj intervenciji.

Navodi se kako su tri prostorije u potpunosti izgorjele, dok je krov minimalno oštećen. Vatrogasci su uspješno spriječili prelazak vatre na drugi objekt, koji je srećom ostao neoštećen.

POGLEDAJTE VIDEO: Snažna eksplozija na igralištu škole u Zagrebu: Pirotehniku zavezali za kanistar pun benzina

