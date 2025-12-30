Policija uhitila muškarca koji je izbo baku pred unukom: 'Ja sam narkoman i HIV pozitivan'

Višestruki povratnik u počinjenju kaznenih djela, Tihomir Krstić (44), uhićen je zbog sumnje da je u subotu, 27. prosinca, na Novom Beogradu u ulazu zgrade napao i s devet ubodnih rana ozlijedio ženu. Krstić je najčešće osuđivan zbog razbojništava i krađa, a na meti su mu nerijetko bila i djeca, piše Telegraf.rs.

Policija sumnja da je Krstić napao ženu u subotu oko 13 sati u stambenoj zgradi, i to pred njezinom unukom. Nakon napada ju je opljačkao i pobjegao. Kako navodi Blic, ozlijeđena žena je stabilno i nije životno ugrožena.

Zadobila je tri ubodne rane u predjelu desne ključne kosti, jednu u predjelu lijeve, četiri u lijevo rame te jednu u glavu. Također, napadač joj je ozlijedio i pluća. Trenutno je smještena na Odjel intenzivne njege, gdje liječnici i dalje prate njezino stanje.

"Ja sam narkoman i HIV pozitivan"

Policija ga je tražila više od 24 sata, a u dva su navrata objavili njegove fotografije apelirajući na građane da se jave ako imaju bilo kakve informacije. Uhićen je na autobusnoj stanici u Rakovici, nedaleko od zgrade u kojoj je živio.

Kada ga je policajac upitao: "Što si to učinio, čovječe?", osumnjičeni je navodno odgovorio: "Ja sam narkoman i HIV pozitivan."

Krstić je, prema neslužbenim informacijama, prije otprilike dva mjeseca pušten iz kaznionice Zabela. U Rakovici je živio s djevojkom koja je unajmila stan. Susjedi kažu kako je uvijek spuštao glavu u prolazu te da je stalno nosio kapu ili šiltericu.

Godinama ciljao i maloljetnike

Krstić je još u kolovozu 2011. godine od dvojice maloljetnika oteo dva mobitela i 200 dinara (1,70 eura) uz prijetnju: "Izvadite iz džepova sve što imate, izbost ću vas nožem i pucat ću u vas!"

U listopadu iste godine Krstić je ponovno napao dvojicu dječaka. Prišao im je i zatražio da mu posude mobitel, a kada su mu rekli da nemaju dovoljno kredita, zamolio ih je da mu pokažu put.

Dječaci su mu pokazali put do autobusne stanice, a Krstić ih je zaustavio na raskrižju, iz lijeve tenisice izvukao nož i naredio im da izvade sve iz džepova i stave na obližnje stepenice, uz prijetnju da će ih izbosti. Jedan mu je dječak predao mobitel, a drugi novac, mobitel, srebrni lančić, narukvice i ručni sat.

Nakon pljačke, Krstić im je zapovjedio: "Trčite dolje! Ako vas čujem, stići ću vas i izbosti!" Samo pet dana nakon toga ukrao je mobitel i jednoj ženi, prišavši joj s leđa i istrgnuvši joj uređaj iz ruke dok je razgovarala.

