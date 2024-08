Tihomir je otac petomjesečnog Rafaela. Umjesto odlaska u zagrebačko naselje Prečko, na pregled pedijatru s djetetom putuje 18 kilometara dalje.

"Rafael ide trenutno kod pedijatra u Zaprešić i to je zabrinjavajuće jer u Zagrebu nema pedijatra to jest manjak je pedijatra. Stalno je netko drugi dežuran i to je teško uloviti", kaže Tihomir Hitrec, otac petomjesečnog Rafaela iz Zagreba.

Najbrojniju trešnjevačku četvrt Prečko dočekao je hladan tuš. Od 1. rujna zatvara se pedijatrijska ambulanta. Ni nakon 14 javnih natječaja - nema pomaka. "Bilo je nekoliko prijava, međutim nijedna nije rezultirala konačnim zapošljavanjem pedijatra. Mi smo nemoćni, pedijatra nigdje ne možemo pronaći", izjavio je voditelj obiteljske medicine u Domu Zdravlja Zagreb - Zapad Juraj Jug.

Liječnici godinama upozoravaju da je situacija alarmantna. Najgore je u Sisačko-moslavačkoj županiji. Jedan pedijatar skrbi za više od 4900 djece. U Međimurskoj su četiri pedijatrice. Svaka brine o gotovo dvije tisuće djece. U Šibenskoj-kninskoj njih šestero ima gotovo 1700 malih pacijenata. Dok u Zagrebu radi 55 pedijatara. Na jednog dolazi gotovo 1400 pacijenata. "Sigurno da je to gorući problem i svakim danom je sve veći. Činjenica je da mladi liječnici se teško odlučuju za specijalizaciju osobito na primarnoj razini i činjenica da se tu nešto hitno treba učiniti", kaže predsjednica Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju iz Varaždina Mirjana Kolarek-Karakaš.

Specijalizacija traje pet godina. Do novih kolega pedijatrica Đurđa, koja je ambulantu trebala napustiti prije četiri godine, ali nije, napunit će 75 godina. "Mislim da je najveći problem u nepravovremenom upućivanju dovoljnog broja pedijatara odnosno liječnika na specijalizaciju iz pedijatrije za potrebe primarne zdravstvene zaštite", izjavila je pedijatrica u Domu Zdravlja Zagreb - Istok Đurđa Španović.

Prosječna dob pedijatara u Hrvatskoj je 53 godine, a njih 85 je starije od 60. "Govorimo godinama, mnogi su sastanci održani, čak i na razini ministarstva zdravstva, međutim stvari se slabo pokreću, kao da će netko drugi riješiti taj naš problem, a sve je više djece s rizikom, neurorizične djece koja zahtijevaju stručnu podršku", rekla je Kolarek-Karakaš.

U Hrvatskoj bi trebalo biti 330 pedijatara, a danas ih nedostaje 87. "Problematika gledajući i je i nije. Za svoje dijete bih otišao svukud, ali radije bi da je to negdje bliže da se ne gubi koliko vremena na to. Treba uskladiti i druge obaveze s tim. Nije to samo to jedno dijete", kaže Hitrec.

Novu pedijatricu u Prečkom čekaju godinu dana, a sretnih vijesti neće biti još barem dvije. "Mi smo nažalost zakasnili s tim planiranjem specijalizacija pa tako imamo nekoliko specijalizantica koje trenutno neće završiti još specijalističko usavršavanje pa tako znamo da nam tek 2026-te može prva specijalizantica početi raditi u timu pedijatrije", rekao je Juraj Jug, voditelj obiteljske medicine u Domu Zdravlja Zagreb - Zapad.

Sustav sada spašavaju liječnici koji su u mirovini, ali upitno je tko će male pacijente liječiti ako tempo dolaska novih specijalista na tržište rada bude - ovako spor.

