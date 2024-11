Riječanka kupila krumpire, a kod kuće je dočekao šok: 'Ovo je kamen, kamenčina!'

Riječanka je kupila "mačka u vreći". Nalikovao je krumpiru, ali to nije bio. "Ovo je kamen, kamenčina", kaže Riječanka. U vrećici od tri kilograma krumpira, gotovo pola kilograma težak kamen.

"Ona je kupila krumpir, da pripremi objed, međutim, ono što je zatekla u samom pakiranju od tri kilograma je iznenadilo. Među krumpirima je našla kamen koji je težak pola kilograma. Ona je ustvari kupila krumpir težine 2,5 kilograma i pola kilograma kamena", kaže Josip Kelemen, savjetnik potrošačke platforme Halo, inspektore.

Kamen i krumpir koštali su dva eura i 79 centi. Kupljeni su jučer u poznatom trgovačkom lancu u Rijeci.

"Čudno mi je, čudno, ne znam evo što bi vam rekla. Imam puno godina, ali takvo što nisam čula vjerujte mi. Zemlja i krumpir idu zajedno, ali kamen i krumpir, kamen je kamen", kaže Ankica Barić iz Rijeke.

"Ne znam što bi rekla. Što je to istina? To je baš istinit slučaj? I što bi rekla na to? A ne bi se sekirala otišla bi i pokazala i tražila povrat novca", kaže Martina Randić.

Napmerno ili slučajno?

Krumpir je pakiran u Hrvatskoj, u Sesvetama.

"Ne vjerujem da se ovdje radi o namjernom slučaju, ali ipak onaj tko je to pakirao bi trebao razlikovati kamenje od krumpira. Malo je čudno s obzirom na težu kamena od pola kile. Tu bi trebala biti prevelika kontrola, mora postojati način da se odvoji ono što nije krumpir", kaže Ana Knežević, predsjednica Hrvatske Udruge za zaštitu potrošača.

Ali odvojilo se nije. Tvrtka koja pakira krumpir izražava žaljenje, ispričava se kupcu, te kažu da će ponuditi obeštećenje i učiniti sve da se takvo što ne ponovi.

"Kamen je najčešće iste boje pa i oblika kao roba - krumpir koji se pakira te ga je često u masi robe i buci koja je prisutna u procesu proizvodnje i kontrole teško čuti, naći i izolirati. Proces proizvodnje je složen i roba prolazi kroz puno raznih mašina", priopćili su iz Tilzita d.o.o.

Potrošačke udruge kažu, da nije problem samo s ovom tvrtkom. Kamen je jednom pronađen čak i kruhu.

"Unazad zadnjih godinu dana imamo puno prijava potrošača koji se žale da su u vrećicama s krumpirom nađu kamene gromade koje oduzimaju težinu, a ono što njih najviše brine da nekog ne ozljedi ili negdje ne padne. Problem je što se ne radi kalibraža i što nam se serviraju proizvodi druge i treće kategorije", kaže Kelemen.

Trgovački lanac u kojem je kupljen kameni krumpir nije se očitovao. U državnom inspektoratu kažu kako će na teren izaći sanitarna inspekcija.