Ova 33. jesen mještane Škabrnje podsjeća na dane kada su tenkovi JNA i pobunjeni Srbi predvođeni Ratkom Mladićem pregazili ovo pitomo ravnokotarsko mjesto. Ubijeno je taj dan 45 mještana i 15 branitelja. Gotovo svaka obitelj je izgubila jednog ili više članova.

"Bliži rođaci, stric i tako. Teško je, što da vam kažem. Ponosni smo i žalosni, ali što ćete, moramo živjeti dalje", svjedoči mještanin Nediljko Ražov.

"To je prejezivo bilo tu večer. U selu tišina, mrak, kiša. Ujutro se dogodilo što se dogodilo i ne ponovilo se nikome jer to je nešto prestrašno. Nastojimo na neki način to zaboravljat, ali se ne može zaboraviti jer ljudi su prestrašne stvari doživjeli. I sad se ježim", prisjeća se Rajka Ivković koja se udala u Škabrnju.

I dan prije tužne obljetnice koja je obilježila ovo mjesto u Škabrnju se iz cijele Hrvatske dolazi odati počast žrtvama. Došli su motoristi iz Požege, ali i brojne obitelji, cijeli autobusi iz Like i drugih krajeva.

"Nas dvojica smo branitelji. Kao da je bilo jučer, uspomene i dalje ostaju. Ovim mladima prenosimo što znamo, što možemo i eto njih smo doveli da vide dio tog stradanja", kaže Dinko Orešković iz Moto kluba Požega Promet. Oni obično na Dan sjećanja idu u Vukovar, ali ove su godine konačno dočekali pogodno vrijeme da motorima dođu do Škabrnje.

Spomenik na mjestu nekadašnje masovne grobnice obišli su i otac i kćer iz Zagreba.

"Došla sam s tatom zapaliti svijeću za Škabrnju i Vukovar", kaže 10-godišnja Katja Šugar.

Zapovjedniku obrane Škabrnje ubijeni su otac i brat. On je bio lani jedan od onih koji je potpisao peticiju protiv dolaska tadašnje potpredsjednice Vlade, SDSS-ove Anje Šimprage na zajedničko polaganje vijenaca s Andrejem Plenkovićem kada su im branitelji demonstrativno okrenuli leđa.

"Neće doći ove godine jer sam ja rekao gospodinu predsjedniku Vlade da povede on Anju Šimpragu na grob svoga ćaće, a ne na moga, ni na moje braće. Nek dođe svak tko je dobronamjerno doša, ali da bi netko od tih čiji su preci radili ovo ovdje, onda treba kleknuti na grob, doći u Škabrnju, reći: 'Hrvatski narode, oprostite', ali oni ne traže oprost, nego generaliziraju", kaže zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljanić koji se ne može pomiriti s činjenicom da tadašnji visoki časnici JNA nisu nikada izvedeni pred sud i da zločinci slobodno šetaju.

U Škabrnji su danas bili i MOST-ov kandidat za predsjednika Hrvatske Miro Bulj i HDZ-ov Dragan Primorac. I jedan i drugi će sutra biti u Vukovaru. Međusobno se nisu pozdravili, ali ni jedan ni drugi, kažu, nisu došli zbog kampanje za predsjedničke izbore.

"Ja sam bio kao mladić sa svojom generacijom, sa svojim suborcima u rebatinkama i patikama ’91., ’92., ’93., ’94. i ’95. i poslije 13 godina sam nosio odoru hrvatskog vojnika. Časnik hrvatske vojske tako da ove dane istinski mislim samo na žrtve. Osjeća se u zraku njihova bol", kaže Miro Bulj.

Dragan Primorac prisjetio se svojih poveznica sa žrtvama.

"Ja imam jedan poseban osjećaj zbog toga što krajem '90-ih godina kao forenzičar radio na identifikaciji velikog broja žrtava iz Domovinskog rata i svi ti dani mi sada prolaze kroz glavu, kroz memoriju", rekoa je Priorac.

Na Dan sjećanja u Škabrnju je najavljen dolazak šestero ministara, ali i predsjednika Republike Zorana Milanovića koji je u škabrnjskoj koloni sjećanja bio i prije dvije godine.