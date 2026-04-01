'KONSTRUKTIVAN RAZGOVOR' /

Pušu li novi vjetrovi između Banskih dvora i Pantovčaka? Plenković i Milanović napokon mirno razgovarali

Razgovarali smo s nekoliko današnjih sudionika sastanaka koji kažu da su razgovori između Milanovića i Plenkovića prošli u konstruktivnom tonu

1.4.2026.
20:19
Katarina Brečić
U Banskim je dvorima održana sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost i sjednica Vijeća za obranu gdje su se sastali Andrej Plenković i Zoran Milanović.

Prema svemu sudeći, današnji su sastanci prošli u dobrome tonu, nekoliko činjenica govori u korist tomu.

I iz ured premijera Plenkovića, ali i ureda predsjednika Milanovića stigla su identična priopćenja o čemu se razgovaralo i što je zaključeno. Iz samih priopćenja nismo puno doznali, ali vidimo da su u istome tonu.

Za sada nema informacija o nekom novom susretu Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića. 

Konstruktivan ton

Podsjetimo, prije četiri i pol godine, kada je posljednji put održana sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost, nije bilo jedinstvenog priopćenja. Tada su Milanović i Plenković sazvali izvanredne konferencije za medije i jedan drugog napadali. 

S druge strane, razgovarali smo s nekoliko današnjih sudionika sastanaka koji kažu da su razgovori između Milanovića i Plenkovića prošli u konstruktivnom tonu. Više o tome što je zaključeno nisu mogli reći, ali očito su današnji sastanci bili drugačiji od onoga što smo navikli slušati od premijera i predsjednika u javnosti.

Znači li to da pušu neki novi vjetrovi između Banskih dvora i Pantovčaka, ne možemo to u ovom trenutku reći. Puno puta su nas do sada demantirali, ali ono što se danas može pozdraviti jest da su dvije najvažnije osobe u državi danas radile na istom tragu. 

Zoran MilanovićAndrej PlenkovićVijece Za Nacionalnu SigurnostVijeće Za Obranu
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
