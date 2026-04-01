Pušu li novi vjetrovi između Banskih dvora i Pantovčaka? Plenković i Milanović napokon mirno razgovarali

U Banskim je dvorima održana sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost i sjednica Vijeća za obranu gdje su se sastali Andrej Plenković i Zoran Milanović.

Prema svemu sudeći, današnji su sastanci prošli u dobrome tonu, nekoliko činjenica govori u korist tomu.

I iz ured premijera Plenkovića, ali i ureda predsjednika Milanovića stigla su identična priopćenja o čemu se razgovaralo i što je zaključeno. Iz samih priopćenja nismo puno doznali, ali vidimo da su u istome tonu.

Za sada nema informacija o nekom novom susretu Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića.

Konstruktivan ton

Podsjetimo, prije četiri i pol godine, kada je posljednji put održana sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost, nije bilo jedinstvenog priopćenja. Tada su Milanović i Plenković sazvali izvanredne konferencije za medije i jedan drugog napadali.

S druge strane, razgovarali smo s nekoliko današnjih sudionika sastanaka koji kažu da su razgovori između Milanovića i Plenkovića prošli u konstruktivnom tonu. Više o tome što je zaključeno nisu mogli reći, ali očito su današnji sastanci bili drugačiji od onoga što smo navikli slušati od premijera i predsjednika u javnosti.

Znači li to da pušu neki novi vjetrovi između Banskih dvora i Pantovčaka, ne možemo to u ovom trenutku reći. Puno puta su nas do sada demantirali, ali ono što se danas može pozdraviti jest da su dvije najvažnije osobe u državi danas radile na istom tragu.