Poskok izbezumio Zagrepčane, otrovnica snimljena u Vrapču: 'Ovo treba ozbiljno shvatiti'

Nakon što se proširila vijest da u njihovom kvartu gmiže poskok stanari zagrebačkog naselja Vrapče više ne šeću mirno. S najotrovnijom europskom zmijom susreo se muškarac u blizini šume.

"Jako sam se iznenadila jer nikad nisam čula da tako nešto postoji u Vrapču", rekla je Brankica Novak iz Zagreba dok je Anica dodala da ju je strah iako stanuje na drugom katu. Samo do ovog mjeseca u Dalmaciji su četiri puta pokazali zube. Srećom, ovaj zagrebački bliski susret prošao je bez ugriza.

"Ozbiljno treba shvatiti on je otrovnica, nije se za igrat s njim", ističe Žarko.

Ljiljani iz Zagreba dolazak zmije u grad zvuči grozno s obzirom na to da građani nisu upućeni kako se obraniti i kako uopće postupati u tom trenutku. Da im se nije pametno približavati - savjetuju stručnjaci. Vrijeme je parenja kad su i najagresivniji.

"Poskoci su izrazito ljuti, sikću, žele ugristi i zato savjetujem nikako se ne približavati jednostavno se udaljiti, a u slučaju da ugrožavaju ljude trebaju zvati 112 ili zmijolovca", smatra Vlado Lađarević, dopredsjednik Udruge Zmijolovac.

Spustio se sa Sljemena?

Iako žive na višim nadmorskim visinama moguće je da se ovaj zagrebački spustio sa Sljemena.

"Mogao je doći u nekom kamionu koji je prevozio kamen, s nekog mjesta gdje obitavaju, u nečijem autu, netko je bio u prirodi nije vidio pa da se zavukao u topao motor i došao, puno je mogućnosti", kaže Darko Karamazan, predsjednik Udruge Zmijolovac.

Ni dva dana nakon što su je mještani uočili opasnoj zmiji ni traga ni glasa. No, iz zagrebačkog zoološkog vrta tvrde:

"Potrebno ih je ostaviti gdje jesu. Naravno, ako je to u dvorištu dječjeg vrtića onda će nadležne službe reagirati i maknuti je s tog mjesta, ali ako je to u šumi ili nenaseljenim područjima onda jednostavno svako svojim putem", izjavio je Ivan Cizelj, ravnatelj Zoološkog vrta Grada Zagreba.

I ne, poskoci na moru nisu najtemperamentniji, Slunjski su prozvani najotrovnijima. I baš takve građani mogu vidjeti u Zagrebu.

U zagrebačkom zoološkom vrtu stanuju tri poskoka. Stigli su iz Slunja 2014., a mogu preživjeti čak i do 25 godina.

No, dođe li do ugriza, protuotrova - ima dovoljno. Iz ministarstva zdravstva poručuju da je za bolnice dostupno više od 100 doza. Dok iz HALMED-a ističu da je lani potrošeno 116 bočica zmijskog antitoksina to jest 71 manje nego prije dvije godine.

U većini intervencija sa zmijama poskoci nisu najrasprostranjeniji.

"Ispada da je broj dojava građana za poskoka čak ispod deset posto prema tome u svoj masi zmija koje ljudi vide u dvorištima i koje susretnu reagiraju pozivom, zovu i misle da je poskok, ali najčešće nije", dodaje ravnatelj Zoološkog vrta Grada Zagreba.