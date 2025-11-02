Holivudska kvaliteta u hrvatskoj produkciji: zavirite iza kulisa serije Divlje pčele!

Na glavnom trgu gostionica, brijačnica, krojač i maslina - selo Vrilo ima sve što je imalo jedno dalmatinsko mjesto 50-ih, osim plavog neba, jer ono je imaginarno. Sve je snimljeno na 2000 četvornih metara seta nove RTL-ove serije Divlje pčele.

Scenografkinja Gordana Kazić otkriva neke od detalja: "Dosta je bilo pusto u to vrijeme. Setovi, interijeri koji su tu, vidi se kod tri sestre, one su malo siromašnije, ali ostali setovi dosta su bogati."

I to autentičnim namještajem tog doba. Produkcijska ekipa tražila ga je po cijeloj Europi, isto kao i retro kostime '50-te imaju prepoznatljiv stil, a sve je dodatno prilagođeno osobinama lika.

Kostimograf Branko Bastelić daje obrise nekih likova: "Recimo lik Rajke, ona je sestra Ante Vukasa koja je došla iz Švicarske i vratila se u Vrilo, ona je svjetska žena koja ima smisla za modu, koja je udovica proputovala svijet."

Većina je sašivena po mjeri, a osim prepoznatljive odjeće, '50-te će gledatelji odmah primijetiti i zbog frizura.

Majstorica Vlasulja Svetlana Gutić otkriva: "Žene su se uvijek voljele dotjerivati i uvijek su pratile modu, gledale su holivudske filmove i onda su ih imitirale i zato smo se i u našoj seriji odlučili da i oni imaju lijepe frizure. "

Nisu žene jedine koje su pratile holivudske trendove. Kod muškaraca su uz dotjerane frizure neizostavni i brkovi. Glumac Davor Pavić kaže da je lijepo budit se s brkovima i dolaziti na set.

Pažnja se posvećuje svakom detalju. I šminka priča svoju priču, govori nam Monika Gradski pa dodaje: "Radimo na tome da nam ten bude svjetliji, da imamo lijepo rumenilo, da izvučemo kapak, da je skroz nježno, da imamo lajner ali da su sjene uglavnom pa da nije ništa pretjerano naglašeno. "

Voditeljica šminke i frizure Helena Šepl kaže da nije sve tako lijepo ušminkano: "Budući da ima i krimi momenata ova serija onda imamo i jako puno masnica, ožiljaka, krvi, ogrebotina. To isto radimo ujutro u make up-u. "

Ako vam sve ovo izgleda kao priprema za holivudsku produkciju - u pravu ste. Od scenografije do šminke i frizura, sve potpisuje ekipa s holivudskim iskustvom.

Svetlana Gutić otkriva koga je u svojoj karijeri imala priliku vidjeti: "Od velikih imena što sam srela u profesiji to je sigurno Robert De Niro, četiri dana je bio na filmu, pa Sammuel Jackson, Rita Ora..."

Gordana Kazić dodaje: "Malo smo mi jeftiniji od Hollywooda ali kvaliteta je na istom nivou. Da nismo tako dobri možda ne bi tu radili."

I dok Hollywood možda djeluje daleko, njegova je kvaliteta ovoga puta stigla u Hrvatsku - na set serije Divlje pčele koja na male ekrane stiže već u ponedjeljak.