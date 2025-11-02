Domagoj iz 'Divljih pčela': 'Nadam se da me Sinjani neće razapeti zbog naglaska'

Popularnog glumca Domagoja Jankovića (39) uskoro ćemo gledati u novoj RTL-ovoj seriji "Divlje pčele", koja će uskoro biti dostupna na platformi Voyo. Razgovarali smo s glumcem o atmosferi na setu i iznenađenjima koja su ga dočekala. Kroz smijeh nam je otkrio koji mu je najveći strah, zašto je početak snimanja izgledao kao izlet i što ga je šokiralo usred Zagreba.

Kako ste se pripremali za ulogu u seriji 'Divlje pčele' i što vam je predstavljalo najveći izazov?

Zapravo, najviše sam radio na naglasku. S tim se i dalje mučim. Nadam se da je dobro i da me neće netko iz Sinja tamo razapeti (smijeh). Ostatak je, u principu, bio manje-više jasan, tako da se nisam morao previše "trgati" da bih shvatio kakav je lik kojeg glumim.

Snimate na raznim lokacijama, od Sinja do okolice Karlovca. Kakva je atmosfera na setu?

Atmosfera na setu je divna. Većinom smo na vanjskim lokacijama, tako da baš uživamo u ovom otvorenom prostoru i prirodi. Bili smo na početku u Sinju, a sada snimamo tu u blizini Karlovca. Taj rad na terenu daje posebnu čar.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Spomenuli ste snimanje u Sinju. Jeste li se na setu s nekim posebno sprijateljili, družite li se i izvan snimanja?

Ja se već dugo bavim ovim poslom, tako da su mi mnogi kolege već dugogodišnji prijatelji. Ipak, upoznao sam i neke nove ljude. Pogotovo smo se zbližili na početku snimanja u Sinju, bili smo tamo skoro kao na izletu! Ne znam smijem li to reći, ali stvarno je bilo tako, proveli smo se odlično.

Kakav je bio osjećaj vratiti se u Sinj, s obzirom na to da ste podrijetlom od tamo?

Sinj je predivan. Ja jesam podrijetlom iz Sinja, ali nisam tamo bio od mladih dana, tako da mi je jako drago što sam imao priliku ponovno doći. Nažalost, nisam stigao otići vidjeti djedovu kuću, ali bit će valjda još prilika.

Foto: Luka Stanzl/pixsell

Koliko je lik kojeg glumite sličan vama u privatnom životu?

Joj, to ne znam ni ja sam. Da znam kakav sam, gdje bi mi bio kraj? (smijeh). Tako da, ne znam. Lako mi je za lika, njega znam, ali za sebe se brinem. To će ostati jedan misterij.

Anegdota sa snimanja koju biste podijelili s nama?

Nemam još nekih velikih anegdota, tek je krenulo. Ali evo jedne stvari koja me iznenadila. Ja nisam znao da u Zagrebu puše bura. Snimali smo na jednom polju, mislim da se zove polje Runje i puhao je takav hladan vjetar... Toga prije nije bilo u Zagrebu. Eto, snimamo seriju o Sinju i odmah nam je bura došla u Zagreb.

''Divlje pčele'' gledatelje će uvući u svoj dramatični svijet uskoro... Samo na RTL-u i platformi Voyo!

