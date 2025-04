Kvalitetne radnike sve je teže zadržati: 'Na prvu traže plaću od 2000 eura'

Kvalitetna usluga sve je skuplja. Konobar u jednom zagrebačkom kafiću Ivan Budimir kaže: "Svake godine gazda digne malo plaću, da nam godišnji na ljeto kad svi rade, tako da, ostat ću tu. Došlo je vrijeme da radnik koji vrijedi mora pitati za sebe bolje uvjete".

Zato dok brojni kolege za sezonu lete na jug, on ostaje kod svog gazde - i to već treću godinu zaredom. Voditelj kafića Slaven Juko kaže da je kvalitetne radnike jako teško zadržati: "Konkurencija, normalno, vidi da netko dobro radi, svi ga zovu kod sebe". Ali neki se i precijene. "Na prvu traže plaću od 2.000 eura, na razgovoru otvoreno", kaže nam voditelj.

Možda još nismo tu, ali Hrvatska je na korak do prosječne plaće od 1.500 eura. Medijalna je nešto niža i iznosi 1.360 eura, što znači da većina zaposlenika ipak zarađuje manje od prosječne plaće. Ali ne u svim sektorima.

'Moramo davati ovakve plaće'

PR specijalist portala Mojposao Alen Mrvac kaže: "Vjerujem da ljude neće previše iznenaditi kada kažemo da se tu prvenstveno radi o IT sektoru, dakle tehnologiji i razvoju, financijama, osiguranju. To su sektori u kojima se inače nude najveće plaće". Prosječna plaća u tehnologiji ide i do dvije tisuće eura.

Čak 31 posto više od prosjeka ostalih sektora. Ipak, i tehnološki sektor je doživio krizu uslijed inflacije.

Suosnivač IT tvrtke Sofascore Ivan Bešlić podsjeća i na faktor puno zapošljavanja u IT-u: "Smatralo se da će sve prijeći u digitalno. Ipak ulazimo u jedan period stabilizacije. Moramo pratiti globalnu konkurentnost i davati takve plaće da nam kolege developeri i drugi IT stručnjaci ne rade taj posao za neke druge strane firme".

Najviše se zarađuje u Zagrebu

Najviša prosječna plaća zabilježena je u Gradu Zagrebu, 1.600 eura. Dok su radnici na istoku Hrvatske plaćeni su i do 15 posto manje od prosjeka - najmanje za svoj rad primaju zaposleni u poljoprivredi. Virovitičko podravska, Vukovarsko srijemska, Sisačko moslavačka su županije u kojima prosječne plaće idu od 1.200 do 1.250 eura.

Za bolji status bit će potrebno razvijanje "vještina budućnosti". Suosnivač IT tvrtke Sofascore Ivan Bešlić savjetuje: "U ovom trenu postoje stotine jako kvalitetnih AI alata i ono što svi koji žele pratiti trendove, moraju se naučiti koristiti tim alatima. Kvalitetni zaposlenici uvijek mogu imati visoke plaće".

Kamen spoticanja u Hrvatskoj i danas - spol zaposlenika. I u početku 2025. godine muškarci su u prosjeku zarađivali 16 posto više od žena.

