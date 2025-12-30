Ma koje godine? Heidi Klum u bikiniju na Karibima izgleda bolje nego ikad

Nakon što su blagdane proveli u snježnom New Yorku, supermodel Heidi Klum (52) i njezin suprug, glazbenik Tom Kaulitz (36), božićnu su idilu zamijenili tropskim rajem. Par je pobjegao na omiljeno odredište slavnih, otok St. Barths, gdje su još jednom dokazali da je njihova ljubav jednako vruća kao i karipsko sunce.

Foto: Abaca/abaca Press/profimedia

Foto: Abaca/abaca Press/profimedia

Bezbrižni dani pod suncem

Slavna Njemica pretvorila je plažu u vlastitu modnu pistu, kupajući se u bikiniju, a kasnije i u toplesu. Fotografije s odmora otkrivaju par kako izmjenjuje nježnosti u kristalno čistom moru, ne mareći za znatiželjne poglede. Držali su se za ruke, smijali i uživali u osvježavajućem pivu, pokazujući opuštenost i duboku povezanost. Kao zabavan detalj koji svjedoči o njihovoj bliskosti, manekenka je nosila i ručnik s otisnutim likom svog supruga.

Foto: Abaca/abaca Press/profimedia

Foto: Abaca/abaca Press/profimedia

Heidi nikada nije skrivala da se osjeća ugodno u svojoj koži, a njezina filozofija je jednostavna. "Za mene godine ne znače ništa. Svatko bi trebao raditi ono što želi", izjavila je nedavno, dodavši kako ne podnosi posramljivanje zbog godina ili izgleda. Smatra da žene u pedesetima nikako nisu "za otpis", već su itekako prisutne i vidljive.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Par koji ne prestaje intrigirati

Upravo ta nesputanost jedan je od razloga zašto su Heidi Klum i Tom Kaulitz stalno pod svjetlima reflektora. Njihova veza, koju dijeli šesnaest godina razlike, od početka je intrigirala javnost, no oni su dokazali da su godine samo broj. Upoznali su se na rođendanskoj zabavi zajedničkog prijatelja u veljači 2018. godine, a kemija je bila trenutačna. Zaručili su se na Badnjak iste godine, a vjenčali su se u tajnosti samo dva mjeseca kasnije, nakon čega je uslijedila velika proslava u Italiji.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako je francuska glumica, pjevačica i modna ikona pomicala granice i izazivala kontroverze