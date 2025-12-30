FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VJEČNA IKONA /

Ma koje godine? Heidi Klum u bikiniju na Karibima izgleda bolje nego ikad

Ma koje godine? Heidi Klum u bikiniju na Karibima izgleda bolje nego ikad
×
Foto: Backgrid/backgrid Uk/profimedia

Heidi Klum i Tom Kaulitz blagdane su nastavili u tropskom raju, gdje su ponovno privukli poglede

30.12.2025.
8:24
Hot.hr
Backgrid/backgrid Uk/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nakon što su blagdane proveli u snježnom New Yorku, supermodel Heidi Klum (52) i njezin suprug, glazbenik Tom Kaulitz (36), božićnu su idilu zamijenili tropskim rajem. Par je pobjegao na omiljeno odredište slavnih, otok St. Barths, gdje su još jednom dokazali da je njihova ljubav jednako vruća kao i karipsko sunce.

Ma koje godine? Heidi Klum u bikiniju na Karibima izgleda bolje nego ikad
Foto: Abaca/abaca Press/profimedia
Ma koje godine? Heidi Klum u bikiniju na Karibima izgleda bolje nego ikad
Foto: Abaca/abaca Press/profimedia

Bezbrižni dani pod suncem

Slavna Njemica pretvorila je plažu u vlastitu modnu pistu, kupajući se u bikiniju, a kasnije i u toplesu.  Fotografije s odmora otkrivaju par kako izmjenjuje nježnosti u kristalno čistom moru, ne mareći za znatiželjne poglede. Držali su se za ruke, smijali i uživali u osvježavajućem pivu, pokazujući opuštenost i duboku povezanost. Kao zabavan detalj koji svjedoči o njihovoj bliskosti, manekenka je nosila i ručnik s otisnutim likom svog supruga.

Ma koje godine? Heidi Klum u bikiniju na Karibima izgleda bolje nego ikad
Foto: Abaca/abaca Press/profimedia
Ma koje godine? Heidi Klum u bikiniju na Karibima izgleda bolje nego ikad
Foto: Abaca/abaca Press/profimedia

Heidi nikada nije skrivala da se osjeća ugodno u svojoj koži, a njezina filozofija je jednostavna. "Za mene godine ne znače ništa. Svatko bi trebao raditi ono što želi", izjavila je nedavno, dodavši kako ne podnosi posramljivanje zbog godina ili izgleda. Smatra da žene u pedesetima nikako nisu "za otpis", već su itekako prisutne i vidljive.

Par koji ne prestaje intrigirati

Upravo ta nesputanost jedan je od razloga zašto su Heidi Klum i Tom Kaulitz stalno pod svjetlima reflektora. Njihova veza, koju dijeli šesnaest godina razlike, od početka je intrigirala javnost, no oni su dokazali da su godine samo broj. Upoznali su se na rođendanskoj zabavi zajedničkog prijatelja u veljači 2018. godine, a kemija je bila trenutačna. Zaručili su se na Badnjak iste godine, a vjenčali su se u tajnosti samo dva mjeseca kasnije, nakon čega je uslijedila velika proslava u Italiji.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako je francuska glumica, pjevačica i modna ikona pomicala granice i izazivala kontroverze

 

Heidi KlumOdmorKupaći
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
VJEČNA IKONA /
Ma koje godine? Heidi Klum u bikiniju na Karibima izgleda bolje nego ikad