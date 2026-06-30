Što kažete na ovo? Pogledajte kako su se temperature u Hrvatskoj mijenjale unazad 40 godina

Često čujemo da je zimi hladno, ljeti vruće, no nema dvojbe da se klima mijenja. Evo podataka za posljednja četiri desetljeća. Za primjer smo uzeli pet hrvatskih gradova i srednju mjesečnu temperaturu zraka u srpnju, u intervalima od 20 godina.

Najveće su oscilacije u Zagrebu. Godine 1985. srednja temperatura u srpnju iznosila je 20.5 stupnjeva, a 20 godina poslije porasla je za stupanj, a lani je skočila za 1.7 stupnjeva, na nešto više od 23.

U Osijeku je srpanj 1985. bio nešto topliji nego u Zagrebu. Srednja temperatura iznosila je 21.7 stupnjeva. Poslije 20 godina, 2005., promjena je bila neznatna, ali se zato osjetan skok od puna dva stupnja dogodio 2025.

Razlike u Splitu i Rijeci nešto manje

Zbog specifičnog položaja Knin je poznat po ekstremno visokim ljetnim temperaturama. Prije 40 godina srednja srpanjska temperatura iznosila je 24 stupnja. Dvadeset godina poslije pala je za gotovo stupanj, ali je zato u lanjskom srpnju narasla na 25 stupnjeva.

Razlike su ipak nešto manje bile u Splitu i Rijeci. Tako je Split prije 40 godina u srpnju mjerio 26.8 stupnjeva, a 2005. bilo je gotovo jednako, a prošle godine srednja temperatura je narasla za nepuni stupanj. Rijeka je u promatranim godinama bila vrlo postojana. Ukupna promjena u navedene tri godine bila je svega 0.7 stupnjeva.