Ova autocesta Hrvatsku košta 875 milijuna eura! Bizarna nezgoda šefa HAC-a: Udarilo ga u glavu

Završena je i posljednja hrvatska dionica europskog prometnog Koridora VC, koji će autocestom spajati Budimpeštu, Osijek, Sarajevo i Ploče.

Cesta duga pet kilometara, koja Baranjom ide do mađarske granice, a u čiju je izgradnju uloženo 46 milijuna eura, svečano je otvorena u ponedjeljak, a u utorak ujutro njome će početi teći promet.

„Kada se spojimo na mrežu mađarskih autocesta, dionica A5 bit će ukupno duljine 88,6 kilometara kroz Republiku Hrvatsku – od mosta Svilaj, koji smo pustili prije tri godine, do danas“, rekao je Boris Huzjan, predsjednik Uprave Hrvatskih autocesta.

Koridor Vc u Baranju ulazi preko Drave Mostom 3. gardijske brigade, čija je konstrukcija, zbog izazovnog terena, duga čak 2485 metara, pa ga to čini najdužim hrvatskim mostom.

U posljednju dionicu ove autoceste, dugu pet kilometara, uloženo je 46 milijuna eura, ugrađeno je oko pola milijuna kilograma armature i 30 tisuća kubika betona, a radilo se i ljetos na plus 30 Celzijevih stupnjeva.

Uloženo gotovo 900 mil. eura

Odluka o gradnji punog četverotračnog profila Koridora Vc kroz Hrvatsku donesena je još 2019. godine, a u 88 kilometara autoceste uloženo je 875 milijuna eura.

„Ovo je veliki dan jer smo uspjeli, nakon dosta godina, spojiti Koridor Vc, spojiti Hrvatsku i Mađarsku, spojiti našu zemlju sa srednjom Europom“, rekao je Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastrukture.

I mađarska dionica Koridora je završena, pa autocesta vodi sve do Budimpešte – sjecišta velikih europskih koridora.

„Granica nas ne razdvaja, nego povezuje. Približimo se jedni drugima i pojačajmo našu suradnju – time možemo doprinijeti obnovi cijele europske zajednice“, rekao je János Lázár, ministar izgradnje i prometa Republike Mađarske.

Hrvatska je završila svoju dionicu europskog Koridora Vc, a od Budimpešte, preko Osijeka i Sarajeva, do luke Ploče moći će se putovati autocestom kada Bosna i Hercegovina dovrši i svojih 200 kilometara.

„Kada se taj dio kroz Bosnu i Hercegovinu dovrši, tada ćemo osjetiti intenzitet prometa i sveukupni razvojni zamah koji ova četverotračna autocesta donosi – i za Hrvatsku, i za Mađarsku, i za Bosnu i Hercegovinu, te općenito za povezivanje zemalja srednje Europe“, rekao je Andrej Plenković, predsjednik Vlade.

Do tada će prometnica omogućavati brz i siguran promet između Zagreba, Osijeka i Budimpešte te poticati ekonomski razvoj i jačanje gospodarskih veza Hrvatske i Mađarske.

Na svečanosti je izostao mađarski premijer Viktor Orbán.

„On je imao druge obveze. Razgovarali smo o tome, ali nije mogao doći. Budući da je cesta gotova, Hrvatska, niti HAC, ni Ministarstvo ni Vlada nisu željeli čekati neki imaginarni datum koji bi odgovarao i nama i njima, nego smo odlučili prvi radni dan u tjednu, kada su dobivene sve dozvole za funkcioniranje autoceste, pustiti je u promet“, pojasnio je premijer Plenković.

Na šefa HAC-a pao dio tehnike

Na svečanosti se dogodila i nezgoda koju će po ožiljku na glavi pamtiti čelni čovjek Hrvatskih autocesta, kojem je nakon govora na glavu pao dio tehničkog pomagala.

Autocesta će, nakon svečanog otvaranja, biti puštena u promet sutra ujutro u šest sati.