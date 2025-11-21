HZZO najavio poskupljenje dopunskog, a što je s privatnicima? Evo što kažu neke od najvećih osiguravajućih kuća

U sustavu dopunskog zdravstvenog osiguranja sprema se značajna promjena: HZZO predlaže poskupljenje police za čak 70 eura godišnje. Cijena bi tako porasla sa sadašnjih 111,5 na 180 eura, što znači da bi mjesečni iznos umjesto 9,29 iznosio 15 eura. Riječ je o povećanju od oko 62 posto.

Mnoge građane ta je najava neugodno iznenadila. Bajram Ninaj poručuje da u tom slučaju ne planira platiti policu. Upravo je podmirio novi račun i svjestan je što bi poskupljenje značilo: “Onda neću platit, neću ni imati dopunsko.”

“Prestrašno, katastrofa”, kaže građanka Zagreba. “To je jako puno i neizdrživo. Ne znam koji su to razlozi da se tako naglo poskupljuje”, tvrdi građanin Zagreba.

HZZO: Cijenu nismo mijenjali 12 godina

Iz HZZO-a objašnjavaju da iznos dopunskog osiguranja nije mijenjan 12 godina te da je povećanje nužno zbog rasta troškova zdravstvenih usluga.

Pomoćnica ravnatelja Morana Krušarovski naglašava da je odluka praktički konačna. "Iznos od 15 eura minimalan je kako bi se zadržala dostupnost zdravstvene zaštite, odnosno da naši građani nemaju nikakve druge negativne posljedice".

Oporba smatra da je riječ o neprimjerenom potezu koji pogađa oko milijun i šesto tisuća građana osiguranih u HZZO-u. Predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo Ivana Kekin upozorava da bi posljedice mogle biti ozbiljne: “Javni zdravstveni sustav je na koljenima i ovime se sasvim sigurno neće spasiti, a mnogi građani će se ozbiljno oštetiti.”

Premijer Andrej Plenković, međutim, ne vidi problem. Smatra da je dosadašnja cijena police bila preniska. "Kad gledate koliko bi koštali pregledi i usluge bez tog dopunskog... Tako da će svatko donijeti svoju procjenu o tome koliko mu je korisno imati dopunsko osiguranje", kazao je.

Privatnici zasad ne poskupljuju

Dok HZZO najavljuje poskupljenje, privatni osiguravatelji potvrdili su za RTL Danas da trenutačno ne planiraju slijediti trend poskupljenja. Postavlja se pitanje hoće li niže premije u privatnim kućama potaknuti odlazak korisnika iz javnog sustava. Ivica Belina iz Koalicije udruga u zdravstvu smatra da se to neće dogoditi.

“Mislim da neće doći do disbalansa. Većina onih koji si to ne mogu priuštiti ionako su u HZZO-u. A oni koji mogu, mislim da će to nekako prihvatiti”, kaže Belina.

Najugroženiji građani i dalje imaju pravo na besplatnu policu, pod uvjetom da prihod po članu obitelji ne prelazi 422 eura, odnosno 528 eura za samce. HZZO najavljuje reviziju cenzusa, a ministrica zdravstva Irena Hrstić smatra da nije primjereno da umirovljenici i zaposleni plaćaju isti iznos. Najavljuje da bi s promjenama trebalo ići paralelno: “Oni koji imaju manja primanja po članu obitelji bit će u dodatnoj kategoriji oslobođenih.”

Građani bi povećanje cijene dopunskog osiguranja mogli osjetiti već početkom iduće godine.