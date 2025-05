Totalna zbrka u trgovinama! Od danas dvije cijene na proizvodima, trgovci ljuti, građani zbunjeni

Za građane stiže još jedna vijest koja bi trebala olakšati snalaženje po trgovinama - od danas su trgovci dužni na proizvodima istaknuti i cijenu koja je vrijedila prije dva tjedna. Cilj ove Vladine odluke je lakše praćenje cijena i borba protiv inflacije, no u praksi sve to izgleda prilično kaotično.

Nove oznake s cijenama već od jutra

Od ranog jutra trgovci režu i lijepe nove oznake po policama. Posla je puno, a atmosfera napeta.

"I još je jako, jako puno posla," kazala je trgovkinja Mirela dok je slagala cijene.

Nije bilo lako ni programerima koji su morali prilagoditi sustave. Oni koji imaju suvremene POS programe, kažu, još su i prošli kako-tako, ali manji trgovci sa zastarjelim programima – teško se snalaze.

"One trgovine koje imaju takvu programsku službu da ih prati one su to donekle savladale a oni koji imaju nekakve zastarjele programe, mislim da se jako teško bore sa time. A ko netko negdje još i etiketira cijene, to je totalna zbrka," upozorava Melita Husnik, predsjednica Udruge malih trgovaca grada Zagreba.

Dolac na pola spreman

Na zagrebačkoj tržnici Dolac većina je nove cijene izvjesila već rano jutros, no dio trgovaca počeo je tek oko podne.

"Obavijest o tome smo dobili tek sinoć, a nove oznake nisu bile spremne," požalili su se neki od njih.

Inače, što sve treba biti označeno i na koji način znalo se već dva tjedna unaprijed — od 2. svibnja do danas trajao je period prilagodbe.

"Na svakom proizvodu mora biti označena cijena s 2.5.2025. i trenutna cijena, kako bi potrošač imao uvid u eventualnu razliku," pojasnio je Hrvoje Paver iz Hrvatske gospodarske komore.

Ovo se ne odnosi na sve proizvode, već isključivo na osnovne stvari za kućanstvo: hranu, piće, toaletni pribor i sredstva za čišćenje.

Velikima lakše, mali trgovci u problemu

Veliki trgovački lanci moraju sidrene cijene objaviti i na svojim internetskim trgovinama. No, za OPG-ove koji prodaju vlastite proizvode ova se odluka ne primjenjuje. U Hrvatskoj obrtničkoj komori traže da se ista iznimka omogući i malim trgovinama.

"Trgovački lanci i veliki supermarketi imaju u svojoj podršci IT sektor, marketinške timove, napredne POS programe kojima to sve mogu ispuniti. Mi podržavamo transparentnost cijena u ovoj priči zaštite potrošača, ali moramo napraviti razliku između malih marketa, seoskih trgovina i velikih lanaca," istaknuo je Dalibor Kratohvil, predsjednik Hrvatske obrtničke komore.

Ministarstvo: 'Nema dodatnog opterećenja'

U Ministarstvu gospodarstva kažu kako malim trgovcima ovo ne bi trebalo predstavljati problem.

"Oni su i do sada bili obvezni isticati drugu cijenu, tako da ne vidimo tu neko dodatno financijsko opterećenje," izjavio je Goran Romek, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva.

Građani zbunjeni, trgovci frustrirani

Iako je ideja pomoći potrošačima jasna, trgovci upozoravaju da će ih ova odluka samo dodatno zbuniti.

"To je totalna zbrka. Imate na jednom proizvodu dvije cijene, pa tko će ljudima objasniti koja je važeća, a koja nije," poručuje Melita Husnik.

A što kažu građani?

"Trebali bi da korigiraju cijene pod hitno," kaže jedan Zagrepčanin.

"Nekome paše ova cijena, nekome ona. Nekome niža, kako tko može," dodaje drugi.

"To su igre bez granica," zaključuje treći prolaznik.

Kazne za nepoštivanje ove Vladine odluke kreću se od 3.000 do 30.000 eura, a iz Državnog inspektorata poručuju kako su inspekcijski nadzori već počeli.