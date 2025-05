Predsjednik HOK-a otkrio hoće li nova odluka Vlade dokrajčiti male dućane

Od danas novosti u trgovinama. Na snagu je stupila vladina Odluka o objavi i isticanju dodatne cijene, kao mjera izravne kontrole cijena u trgovini na malo. Svi trgovci na određenim kategorijama proizvoda uz redovnu moraju istaknuti i takozvanu sidrenu cijenu, odnosno onu koja je vrijedila 2. svibnja. Trgovci su dužni istaknuti sidrenu cijenu i u letcima, plakatima, digitalnim oblicima oglašavanja, te na mrežnim stranicama.

"Potrošači će moći vidjeti i usporediti koje cijene su gdje kakve, gdje su se cijene povećale a gdje nisu kako što lakšom i voljom usporedbom mogli vidjeti gdje im je povoljnije". kazao je Goran Romek, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva.

" Pa ljudi vam to uopće ne doživljavaju niti ne znaju što je to niti čemu to služi . Tako da vidjet ćemo efekt toga, a li većina ljudi pogotovo onih koji dolaze u male trgovine mislim da toliko i ne prate same cijene" kazala je trgovkinja Melita Husnik.

'Mala trgovina je na rubu egzistencije'

A što je s obrtnicima i kako će se oni snaći u ovim novim odlukama. O svemu smo razgovarali s predsjednikom hrvatske obrtničke komore Daliborom Kratohvilom.

"Mi ispred Hrvatske obrtničke komore uputili smo apel Ministarstvu gospodarstva da ova odluka Ministarstva ne bude primijenjena na male obrte, na male obrtničke mini markete iz nekoliko prostih razloga. Prije svega veliki trgovački lanci i veliki supermarketi imaju u svojoj podršci i IT sektor i marketinške timove. Imaju napredne POS programe kojima to mogu sve ispuniti. Za razliku od malih trgovina, malih kvartovskih trgovina, trgovinama na ruralnim područjima koji imaju i zastarjele uređaje, programe kojim rade u trgovinama sami etiketiraju, same izlažu cijene. A tu je i skučenost prostora gdje moraju istaknuti usidrenu cijenu ali naravno i aktualne cijene koje danas imaju u svojim trgovinama".

Ono s čime se oni također suočavaj je zapošljavanje novih ljudi koji bi zapravo taj dodatan posao odrađivali.

"Ma mala trgovina nema prostora za zapošljavanje novih ljudi jer oni su sada na rubu egzistencije. Svakako mi podržavamo i razumijemo isticanje transparentnosti cijena i u ovoj priči zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj, ali moramo napraviti prije svega razliku između malih trgovina, malih seoskih marketa i velikih trgovačkih lanaca", istaknuo je Kratohvil te dodao kako još uvijek čekaju odgovor iz Ministarstva.

"Prije svega još jedanput apeliramo da pravimo razliku između malih trgovina. Da pravimo razliku malih obiteljskih trgovina i velikih trgovačkih lanaca i napravimo ravnotežu između zaštite potrošača i održivosti poslovanja male trgovine koja je u ovom trenutku ugrožena", naglasio je naš sugovornik.

' A što s otocima i ruralnim krajevima?'

A hoće li, ako ne dođe do nekakvog dogovora mali trgovci onda još dodatno morati podizati svoje cijene kaže:

"To ne možemo znati sada unaprijed, ne možemo prognozirati, ali definitivno je to za velike trgovačke lance izazov koji mogu prevladati, a kod male trgovine je to izazov koji dovodi do egzistencije, tj. njihove opstojnosti". objašnjava.

Na pitanje smatra li da bi oni mogli propasti ukoliko se ovo provede odgovara:

"Mi inače imamo trend da mala trgovina nije konkurentna velikim trgovačkim lancima. Za to ne moramo biti nešto posebno pametni, ali svakako da ta mala trgovina ne može pratiti ni konkurentnošću velike trgovačke lance. Da su te male trgovine kvartovske kada znamo trgovca i kada odlazimo njima kada nemamo izbora i kada nedjeljom ne radimo, kada nam nešto prifali u našim kuhinjama. Ali, nemojmo zaboraviti da su oni nekada jedini punktovi opskrbe na određenim lokacijama, kao što su naši otoci i ruralni krajevi RH.", zaključuje predsjednik hrvatske obrtničke komore.