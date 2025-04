Bageri krenuli, pa naglo stali: Kako je kamp na Pagu u sekundi postao građevinska zona?

Građevinska inspekcija danas je trebala započeti s rušenjem bespravne gradnje u kampu na otoku Pagu. Bageri su trebali krenuti s uklanjanjem 63 bespravna objekta – mobilnih kućica, bazena i drugih zajedničkih objekata -a onda se dogodio preokret. Dok je investitor krenuo sam odvoziti nelegalno postavljene kućice, tijekom jutra je Gradsko vijeće Novalje usvojilo izmjene i dopune Prostornog plana kojima cijeli kamp postaje građevinska zona, pa je već i prije podneva stiglo rješenje Upravnog suda u Rijeci o odgodi rješenja o uklanjanju spornih kućica.

Legalizacija kamp-kućica u rekordnom roku

Bageri Državnog inspektorata na predjelu Škuncini Stani u Novalji danas su trebali uklanjati nelagalno postavljene pokretne kućice i njihove bazene, ali u posljednji trenutak sve je zaustavljeno

"A šta, moraju dat ljudima da rade! Pa, to su naši ljudi, nisu stranci. A ovo što stranci čine ove zgradurine, to bi ja porušija do temelja", kaže Ivo Matas iz Novalje, a njegov sugrađanin Miroslav Marić dodaje:

" Šta su radili dok se gradilo bespravno i ovako-onako? I onda se sad na kraju donese se odluka ili zakon u lokalnim ili gradskim samoupravama da se ruši. Ja sam uvijek protiv rušenja"

Investitor je jutros sam krenuo odvoziti pokretne kućice različitih vlasnika kojima je u svom kampu dao smještaj. Uz 55 kućica Državni inspektorat spornim je smatrao i još 8 objekata poput bazena i drugih zajedničkih sadržaja. Onih nekoliko pokretnih kućica, koje su jutros izvezene iz kampa, trebale su biti smještene na obližnjem zemljištu, na parkingu koji je također u vlasništvu investitora. Ondje su trebale pričekati na sve potrebne dozvole kako bi se ponovno vratile u kamp.

Ali, već i prije podneva je i to obustavljeno jer je Upravni sud u Rijeci donio rješenje o privremenoj obustavi uklanjanja nelegalnih objekata.

Slučajno ili ne, upravo su danas na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Novalje prije lokalnih izbora donesene Izmjene i dopune prostornog plana prema kojima je sada cijelo područje spornoga kampa građevinska zona.

Gradonačelnik je bio protiv rušenja u gradu koji živi od turizma. U 7. izmjenama i dopunama gradskog Prostornog plana, za koje su suglasnost dale i Ličko-senjska županija i Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, izmjene su bile ciljane.

"Najbitnije je bilo ovo i još jedan kamp, samo taj kamp je čekao da dobije papire, pa da se onda malo proširi. Ovdje je bila nestrpljivost ili preuvjerenost ili krivo tumačenje, čitanje mogućnosti. Ali, već dugo u ovih proteklih četiri mjeseca užurbano smo radili, ne da preteknemo rješenje Državnog inspektorata, nego da stvorimo okvir da se to proba legalizirati", poručuje gradonačelnik Novalje Ivan Dabo (HDZ).

Investitor dobio još vremena

Unatoč ustaljenoj sudskoj praksi da se odgoda izvršenja u slučajevima bespravne gradnje načelno protivi javnom interesu, iz riječkog Upravnog suda su priopćenjem naveli da su uvažili novonastale okolnosti.

"Moje uključivanje u jedan dopis Upravnom sudu u Rijeci vjerojatno je doprinijelo jer već prijašnje obraćanje Upravnom sudu sa strane investitora je bilo propalo i nije bilo prihvaćeno " dodaje Dabo.

U priopćenju Suda, između ostalog, stoje i očekivanja investitora: "Tužitelj je izradio glavni projekt koji čeka na potvrdu, te se očekuje da će u roku od desetak dana predmetne građevine postati zakonite.“

Izmjene i dopune stupaju na snagu 8 dana nakon donošenja, pa je investitor, koji nije želio pred kamere, dobio vrijeme u posljednji trenutak da dobije novu građevinsku dozvolu i da se bageri Inspektorata potpuno opozovu.