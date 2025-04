Preokret na Pagu! Umjesto bagera – legalizacija kampa: Odluka u zadnji čas šokirala otočane

Građevinska inspekcija danas je trebala započeti s rušenjem bespravne gradnje u kampu na otoku Pagu. A onda se dogodio preokret. Bageri su trebali krenuti s uklanjanjem 63 mobilne kućice s bazenima. Međutim investitor je krenuo jutros sam odvoziti nelegalno postavljene kućice. No, nakon toga gradsko vijeće Novalje usvojilo izmjene i dopune Prostornog plana kojima se omogućuje legalizacija dijela kampa Terra Park Falaris, a Upravni sud iz Rijeke privremeno je odgodio rješenje o uklanjanju ostatka spornih kućica.

Na ulicama Novalje mišljenja su različita. Neki podržavaju investitora, drugi kritiziraju vlasti:

"Moraju dat ljudima da rade, to su naši ljudi, nisu stranci. Ovo što stranci rade sa zgradurinama to bi ja porušio do temelja.". kazao je Ivo Matas,

"Šta su radili dok se gradilo, bespravno ovako i onako. Onda se sad donese odluka ili zakon da se ruši. Ja sam uvijek protiv rušenja." istaknuo je Miroslav Marić

Gradonačelnik: 'Ne želimo pred Uskrs gledati bagere'

Kako je zadnja sjednica Gradskog vijeća Novalje prije raspuštanja zbog lokalnih izbora održana upravo danas – na dan kada je bilo zakazano uklanjanje - o svemu smo razgovarali s gradonačelnikom Novalje, Ivanom Dabom.

Na pitanje je li slučajnost što su izmjene Prostornog plana usvojene baš danas kaže da to nema nikakve veze.

"Već četiri mjeseca radimo na izmjenama, bila je javna rasprava, dobili smo suglasnosti i sve je teklo u skladu s procedurom. Ova sjednica se jednostavno potrefila s drugim događajima."

Gradonačelnik Dabo osobno se obratio Upravnom sudu u Rijeci s dopisom kojim je zatražio odgodu rušenje. Kazao je da se svojski založio, čak i više nego je potrebno.

"Smatrao sam to svojom odgovornošću, i zbog zaštite gospodarskog subjekta, i zbog imidža Novalje. Ne želimo pred Uskrs gledati bagerima kako ruše kućice, već dočekivati turiste."

Dabo pojašnjava da je 80 posto kampa već bilo legalno, dok se sada otvara mogućnost da se i preostalih 20 posto legalizira.

"Legalno je bilo osam i pol hektara sa svim dokumentima, a dodatnih 1,5 hektara sad ima mogućnost legalizacije kroz izmjene prostornog plana."