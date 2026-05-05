Josip: 'Preživljam zimu s ovim štandom, trebaju nam te nedjelje'

Za mnoge obrtnike sezona je ključna za preživljavanje, a nedjelja je dan kada pazar vrvi turistima i kada se najbolje prodaje. Zato im svaki otvoreni štand znači i sigurniju zimu kad turista nema, a zarada gotovo stane, kažu prodavači.

"Tako da nama svima koji imamo suvenirnice to znači. I potreban nam je taj rad nedjeljom, jer mi radimo sezonu ljeto i to je to. I ja preživljavam zimu s ovim štandom, ja sam sam, sam radim i trebaju nam te nedjelje", rekao je Josip Maganić, vlasnik suvenirnice na tržnici.

"11., 12., 1. mjesec, Split je prazan. Nedjelja nam sad znači puno jer je pun grad. I lijepo je da se radi, da svi rade. Tko god može. Turistički smo grad", rekla je vlasnica suvenirnice Brigita Požgaj.

Sajamski dani

Većinom su to obiteljski poslovi u kojima rade i po nekoliko generacija. Mjesecima su tražili od Grada da donese odluku o sajamskim danima koji bi im omogućio rad nedjeljom.

"Pa to je isto pritisak i za ljude koji rade samo sezonu, oni preživljavaju od sezone. Ne žive nego preživljavaju a mukotrpno radimo svi", rekla je Maja Jurić.

Odluku su napokon dočekali ali tek zadnji dan travnja.

"Sedam državnih blagdana u godini obuhvaća, a isto tako za sam Pazar, kao posebno mjesto u Splitu, od 1.5. do 30.9 bit će uključene sve nedjelje da su radne", rekao je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.

Pravilo ne vrijedi za sve

No, ne odnosi se ovo novo pravilo na sve. Radne nedjelje u sezoni vrijede samo za obrtnike na glavnoj gradskoj tržnici.

"Ovo je sad, hajdemo reći, spašavanje jer mnogi obrtnici su dovedeni do ruba. Ima nezadovoljstva zato što nije odluka za sve, a s druge strane mi smo zadovoljni što se dio obrtnika uspio ovom odlukom pokriti", rekao je Vilim Bujević, predsjednik Udruženja obrtnika Splita.

Oni koje odluka obuhvaća sada mogu raditi i nedjeljom.

"S obzirom da je vezano za turizam, ja pozdravljam i podržavam tu odluku jer mi smo dosta vezani za turizam. Tko bude htio, radit će, tko ne bude njemu, na volju i to je to“, rekla je Ines Kriste, vlasnica cvjećarnice na tržnici.

Mnogim obrtnicima je laknulo jer barem na glavnoj tržnici prepreka za rad nedjeljom tijekom sezone više nema.