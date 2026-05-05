'OVO JE SPAŠAVANJE' /

Josip: 'Preživljam zimu s ovim štandom, trebaju nam te nedjelje'

Mjesecima su tražili od Grada da donese odluku o sajamskim danima koji bi im omogućio rad nedjeljom

5.5.2026.
22:13
Dragana Eterović
Za mnoge obrtnike sezona je ključna za preživljavanje, a nedjelja je dan kada pazar vrvi turistima i kada se najbolje prodaje. Zato im svaki otvoreni štand znači i sigurniju zimu kad turista nema, a zarada gotovo stane, kažu prodavači. 

"Tako da nama svima koji imamo suvenirnice to znači. I potreban nam je taj rad nedjeljom, jer mi radimo sezonu ljeto i to je to. I ja preživljavam zimu s ovim štandom, ja sam sam, sam radim i trebaju nam te nedjelje", rekao je Josip Maganić, vlasnik suvenirnice na tržnici.

"11., 12., 1. mjesec, Split je prazan. Nedjelja nam sad znači puno jer je pun grad. I lijepo je da se radi, da svi rade. Tko god može. Turistički smo grad", rekla je vlasnica suvenirnice Brigita Požgaj.

Sajamski dani

Većinom su to obiteljski poslovi u kojima rade i po nekoliko generacija. Mjesecima su tražili od Grada da donese odluku o sajamskim danima koji bi im omogućio rad nedjeljom.

"Pa to je isto pritisak i za ljude koji rade samo sezonu, oni preživljavaju od sezone. Ne žive nego preživljavaju a mukotrpno radimo svi", rekla je Maja Jurić.

Odluku su napokon dočekali ali tek zadnji dan travnja.

"Sedam državnih blagdana u godini obuhvaća, a isto tako za sam Pazar, kao posebno mjesto u Splitu, od 1.5. do 30.9 bit će uključene sve nedjelje da su radne", rekao je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.

Pravilo ne vrijedi za sve

No, ne odnosi se ovo novo pravilo na sve. Radne nedjelje u sezoni vrijede samo za obrtnike na glavnoj gradskoj tržnici.

"Ovo je sad, hajdemo reći, spašavanje jer mnogi obrtnici su dovedeni do ruba. Ima nezadovoljstva zato što nije odluka za sve, a s druge strane mi smo zadovoljni što se dio obrtnika uspio ovom odlukom pokriti", rekao je Vilim Bujević, predsjednik Udruženja obrtnika Splita.

Oni koje odluka obuhvaća sada mogu raditi i nedjeljom.

"S obzirom da je vezano za turizam, ja pozdravljam i podržavam tu odluku jer mi smo dosta vezani za turizam. Tko bude htio, radit će, tko ne bude njemu, na volju i to je to“, rekla je Ines Kriste, vlasnica cvjećarnice na tržnici.

Mnogim obrtnicima je laknulo jer barem na glavnoj tržnici prepreka za rad  nedjeljom tijekom sezone više nema. 

SplitPazarTržnicaRadna Nedjelja
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
