Ako želite promijeniti liječnika primarne zdravstvene zaštite sada to možete u nekoliko klikova, bez odlaska liječniku kojeg želite odabrati i bez odlazaka u HZZO.

Liječnica obiteljske medicine, Mirela Marković, objasnila je u RTL-u Danas zašto novi način promjene liječnika nije dovoljno dobar.

"Procedura je jednostavnija, no to ne znači da je bolja. Pacijent kao i do sada može doći u ordinaciju liječniku kojeg je izabrao, tu će dobiti izjave za HZZO i to mora uvjeriti u najbližem uredu HZZO-a. Po novom sada postoji upisivanje kod liječnika preko sustava e-građana, to je nešto jednostavnija procedura za pacijenta, ali rekla bih da nije baš dobra za komunikaciju liječnika i pacijenta", objasnila je.

Pacijent ovako neće upoznati svog liječnika, niti liječnik njega. Iako je ovaj način lakši za pacijente, nije lakši za liječnike, govori ova liječnica.

"Postupak je lakši jer ne moraju šetati, ali mislim da je osnova rada obiteljskog liječnika da pacijent dođe kod njega. Bilo bi u redu i profesionalno da svaki pacijent, koji se želi upisati kod novog liječnika, prvo dođe u ordinaciju upoznati se s liječnikom i da liječnik upozna pacijenta", dodala je Mirela.

Liječnica Mirela Marković kaže da njezina ambulanta ima više od dvije tisuće upisanih pacijenata. Ima skoro dosegnut maksimalni broj pacijentata, mjesta više nema, osim za djecu svojih pacijenata. Kada djeca napune sedam godina prelaze u njihovu ambulantu.

Mirela Marković objasnila je što se dogodi ako liječnik odbije upise novih pacijenata.

"Upiti dolaze za svih strana, kolegica trenutno ima 1900 pacijenata, odbila je elektronski upis dva pacijenta, ali to je završilo tako da će joj doći kontrola HZZO-a, što smatram da je stvarno neoprostivo jer ona ima ogromnu ambulantu i ovako je preopterećena i sad zbog ta dva pacijenta ima dodatan stres jer joj dolazi kontrola", kaže dr. Marković.