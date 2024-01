Policija je nedavno zaustavila Zagrepčanku jer je vozila automobil koji je pao na tehničkom pregledu. Naplatili su joj 45 eura kazne. Mislila je da ima 15 dana za otkloniti nedostatke te da u tom periodu smije voziti, ali gadno se iznenadila, piše Danas.hr.

"Rekli su nam da ručna kočnica 'pomalo' ne drži, da treba promijeniti gume i nekakva svjećica nije radila. OK, što je, tu je. Suprugu su rekli da ima 15 dana da otkloni kvarove i on se normalno odvezao iz stanice za tehnički pregled", počela je svoju priču Zagrepčanka koja je uskoro imala neugodan susret s policijom.

Narednih dana su otklonili sve nedostatke i promijenili gume.

"Taj dan suprug je rekao da sutra ujutro treba odmah ići i riješiti tehnički, ja sam toga dana navečer sjela u automobil i obavila kvartovsku vožnju. Po povratku, neposredno ispred kuće, vidjela sam rotirke u retrovizoru, policija me zaustavila. Uplašila sam se, u sekundi sam prevrtjela jesam li stisnula previše gas, krajičkom oka pogledala imam li upaljena svjetla, zaokružila pogledom po cesti jesam li napravila prekršaj… Nije bilo to", govori nam Zagrepčanka.

Skenirali tablice i otkrili je

Policija ju je zaustavila jer su "skenirali" njezine registarske tablice i iskočio je alarm - na cesti je bilo neregistrirano vozilo.

"Pitali su me čiji je automobil, rekla sam da je auto na suprugovo ime, dohvatila sam prometnu, vozačku, osobnu… Pitali su me znam li zašto su me zaustavili. Nisam pojma imala", navela je čitateljica.

Doznala je da nije smjela voziti automobi.

"Rekla sam da znam da je auto pao na tehničkom pregledu i da su nam dali rok od 15 dana da otklonimo nedostatke. Rekla sam da je osmi dan od tog roka i izvadila papir od tehničkog pregleda. Bila sam potpuno uvjerena da smijemo voziti auto tih 15 dana. Policajci su mi rekli da sam u prekršaju jer automobil nije smio ni izaći s tehničkog servisa ako nije ispravan. Kratko su mi i ljubazno objasnili da se prema pravilima takav auto mora odšlepati iz stanice za tehnički servis i odmah odvesti kod servisera. Da se ne smije voziti sve dok se i posljednji nedostatak ne otkloni. Moja reakcija bila je: Mooolim?!", kaže Zagrepčanka.

S policijom se ne raspravlja

Na licu mjesta platila je kaznu od 45 eura, bila je već pred svojim domom te se samo sparkirala. No upitala je kako je moguće da automobil padne na tehničkom pregledu, da se dobije rok od 15 dana da se nedostaci otklone i je li istina da se od tamo auto mora odšlepati.

"Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama propisano je da nedostaci utvrđeni tijekom tehničkih pregleda vozila mogu biti nekategorizirani ili se kategoriziraju kao manji, veći ili opasni. Pritom su manji nedostaci oni koji nemaju znatan učinak na sigurnost vozila ili utjecaj na okoliš te ostale manje neusklađenosti ili ako je teret pravilno osiguran, ali je primjereno dati sigurnosno upozorenje u vezi s osiguranjem i prijevozom tereta", rekli su iz MUP-a.

"Veći nedostaci su oni, koji mogu ugroziti sigurnost vozila ili utjecati na okoliš te dovesti druge sudionike prometa u opasnost ili druge veće neusklađenosti ili teret nije dovoljno osiguran, pa je moguće veće pomicanje ili prevrtanje tereta ili njegovih dijelova. Tu su i opasni nedostaci, to su oni koji čine izravan i neposredan rizik za sigurnost na cestama ili nepovoljno utječu na okoliš, a koji opravdavaju zabranu korištenja vozila na cestama ili je izravno ugrožena sigurnost prometa kao posljedica rizika od gubitka tereta ili njegovih dijelova, odnosno opasnosti koja proizlazi izravno iz tereta ili kada su neposredno ugrožene osobe", pojašnjavaju iz MUP-a kakvi sve nedostaci vozila mogu biti.

Iz MUP-a navode da kod obavljanja tehničkog pregleda vozila i utvrđivanja većih nedostataka na vozilu takvo vozilo se isključuje te je auto moguće odvesti do mjesta gdje se može otkloniti neispravnost ili nedostatak.

"U ovom slučaju pravo ponovnog sudjelovanja vozila u prometu, nakon isključenja vozila, dokazuje se zapisnikom o obavljenom tehničkom pregledu vozila, kojim je utvrđena ispravnost vozila. Isto tako, u slučaju nedostataka koji ne iziskuju neposredno otklanjanje, ovlaštena osoba (policijski službenici, inspektori cestovnog prometa i nadzornici tehničke ispravnosti vozila) može dopustiti korištenje vozilom najviše do 15 kalendarskih dana od dana obavljenog tehničkog pregleda na cesti. Takva mogućnost se navodi u napomeni Zapisnika o obavljenom tehničkom pregledu vozila na cesti (članak 14. Pravilnika o tehničkim pregledima vozila na cesti). Nakon proteka naloženog roka iz Zapisnika, vozilo može sudjelovati u prometu samo ako posjeduje Zapisnik o obavljenom tehničkom pregledu vozila, kojim je utvrđena ispravnost vozila, a obavljen je nakon utvrđenih nedostataka – isključenja iz prometa", navode u MUP-u.

Vučna služba mora odvesti vozilo

"Opet, tu je i scenarij kada nadzornik u stanici za tehnički pregled vozila utvrdi da uređaji za upravljanje, uređaji za kočenje ili uređaj za pogon na tekući ili stlačeni plin nisu ispravni u tolikoj mjeri da vozilo ugrožava sigurnost prometa na cestama, pa će on zatražiti od vozača da skine i preda registracijske pločice te da prestane koristiti vozilo, dok se ne otklone neispravnosti", navode u MUP-u.

Dodaju da ovakvo vozilo nije sigurno za promet zbog opasnih nedostataka te se mora vučnom službom prevesti do mjesta gdje se mogu otkloniti neispravnosti ili nedostaci.

Iz MUP-a napominju da vozila smiju sudjelovati u prometu ako su registrirana i ako imaju važeću prometnu dozvolu.

"Ako je ovakvom vozilu isteklo važenje prometne dozvole za više od 15 dana isto se isključuje iz prometa, a vozaču se privremeno oduzimaju registarske pločice", podsjećaju na pravila u MUP-u.

A evo što će se dogoditi i ako vozilo padne na tehničkom pregledu te nadzornik hoće skinuti registracijske pločice, a vozač to ne dopusti.

"Nadzornik će odmah o tomu obavijestiti najbližu policijsku upravu", upozoravaju iz MUP-a.

Što ako imate rok od 15 dana, a registracija je istekla?

No da se vratimo na pitanje: smije li netko voziti automobil ako padne tehnički pregled i dobije 15 dana da otkloni neispravnosti, a registracija vozila je istekla? I što ako ga policija zatekle na cesti, može li se vozač pozvati na rok od 15 dana?

"To ovisi o utvrđenom nedostatku na vozilu i procjeni ovlaštene osobe koja obavlja tehnički pregled vozila te na kraju krajeva o napomeni koja je dana u Zapisniku o obavljenom tehničkom pregledu vozila na cesti. Ovdje bi napomenuli razliku između neregistriranog vozila, vozila kojem nije produžena valjanost prometne dozvole ili koje je tehnički neispravno. Neregistrirana vozila ne vode se u evidencijama niti su dobila javnu ispravu, odnosno prometnu dozvolu. Odredbom članka 238. stavka 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama propisano je da će se novčanom kaznom u iznosu od 260 eura kazniti za prekršaj vozač koji upravlja motornim ili priključnim vozilom, osim traktora i radnog stroja, koje nije registrirano ili mu je isteklo važenje prometne dozvole za više od 15 dana", navode u svom odgovoru iz MUP-a.

Dodatno, navode da je odredbom istog članka zakona propisano je da će se novčanom kaznom od 90 eura kazniti za prekršaj vozač koji upravlja traktorom i radnim strojem koji nije registriran ili mu je isteklo važenje prometne dozvole, vozači drugih motornih ili priključnih vozila kojima je isteklo važenje prometne dozvole do 15 dana.

Dobro je što, ako vozač odmah na licu mjesta ili u roku od tri dana plati polovicu ranije navedenih iznosa, smatrat će se da je novčana kazna plaćena.

I stručnjak se slaže s policijom

Situaciju Zagrepčanke s početka naše priče komentirao je prometni stručnjak prof. Željko Marušić, koji odmah i bez zadrške kaže:

"Policija je bila 100 posto u pravu. Stvar je jasna – ako imate tehnički neispravno vozilo, ne smijete ga voziti! Ako vas policija zatekne na cesti, kaznit će vas, a može i vozilo isključiti iz prometa."

Kaže i što bi se dogodilo da se dogodi prometna nesreća u tih 15 dana dok netko vozi tehnički neispravno vozilo.

"S obzirom na to da je vama automobil tehnički neispravan, policija će vas zbog toga kazniti, to će biti navedeno u zapisniku o prometnoj nesreći te će se u pravosudnom procesu određivati stupanj vaše (su)odgovornosti za nesreću, čak i ako je primarno niste izazvali. Po toj će osnovi osiguravateljska tvrtka koja isplati odštetu za materijalnu i nematerijalnu štetu temeljem vaše police autoosiguranja od vas naknadno, regresno, potraživati nadoknadu, ali do najviše 12 prosječnih plaća u Hrvatskoj u protekloj godini", kaže Marušić.

Pritom ovaj prometni stručnjak upozorava na što svaki vozač mora misliti – osiguranje automobila, koje vozilo mora imati bez obzira na to je li tehnički ispravno ili ne.

"Ako vaša polica autoosiguranja vrijedi do ponoći, a minutu nakon ponoći ste sudjelovali u prometnoj nesreći, imate neosigurano vozilo! I ako ste krivi za štetu, osiguravateljska tvrtka će je isplatiti oštećenoj osobi, a potom u cjelokupnom iznosu potraživati od vas! Na primjer – ako ste se sudarili s novim Mercedes-Benzom, BMW-om… i na njemu je nastala šteta od 20.000 eura, cijeli taj iznos naplatit će se od vas, u sudskom postupku, po potrebi, sjest će na vašu imovinu", kaže sugovornik.

Stručnjak dao najbolji savjet

"Vozilo možete registrirati prvog radnog dana u mjesecu u kojem vam ističe registracija, pa odmah uplatite i produljite policu autoosiguranja. To se može napraviti online i dovoljno je 15 minuta", savjetuje Marušić.

Nakon pada tehničkog pregleda vlasnik, odnosno vozač, koji je po punomoći i s osobnom iskaznicom vlasnika odveo vozilo na tehnički pregled, vozilo bi šlep-službom trebao odvesti na popravak u servis i vratiti ga s popravka. To je isključivo njegova odgovornost, stanica za tehnički pregled nije dužna niti je ovlaštena provjeravati kako ćete dalje postupati s vozilom.

Dodaje još nešto vezano uz tehnički pregled vozila – ako vozilo padne na tehničkom pregledu, vlasnici imaju pogodnost koja ne postoji u mnogim drugim zemljama da nakon otklanjanja neispravnosti u roku od 15 dana bez dodatne naknade ponovno pristupi tehničkom pregledu. Stvarno se tu radi o dva tehnička pregleda vozila, sa svim troškovima za materijalne i ljudske resurse koje snosi stanica za tehnički pregled.

"To je dobra volja i praksa sustava kojeg u Hrvatskoj vodi CVH, u inozemstvu će vam, često, naplatiti dva puta", zaključuje Marušić.

Inače, 2022. godine policija je utvrdila 13.467 prekršaja vezanih za neregistrirana vozila ili im je isteklo važenje prometne dozvole. U studenome 2023. godine utvrđeno je 12.388 takvih prometnih prekršaja. U 2022. godini policija je utvrdila 3188 prekršaja koji se odnose na veće i opasne nedostatke na vozilu utvrđene tijekom tehničkog pregleda vozila, dok je u studenom prošle godine utvrđeno 3916 takvih prekršaja.

