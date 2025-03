Od Cannesa do Oscara: 'Oni su već odlučeni, mi se samo dolazimo zabaviti'

Nekoliko sati nas dijeli od početka dodjele najvažnije filmske nagrade. Za Oscara se bori i hrvatski film "Čovjek koji nije mogao šutjeti", a naša reporterka razgovarala je s Nebojšom Slijepčevićem o posljednjim dojmovima.

Stigli ste iz Pariza s dodjele nagrade Cesar na dodjelu Oscara, kako je bilo u Parizu?

Bilo je divno, u Parizu je uvijek divno i kad ne dobiješ Cesara. Jučer je svečanost bila spektakularna u Olympiji staroj legendarnoj koncertnoj dvorani. Dobili smo nagradu koju nismo očekivali jer je to nagrada za najbolji francuski film. Naš film je jednim malim dijelom francuski, znači nije na francuskom i većina ekipe je iz ovih krajeva tako da to što smo dobili tu nagradu graniči s čudom.

To je prvi hrvatski film koji je osvojio tu nagradu.

Mislim da je prvi koji je nominiran uopće. Nikad se dosad nije desilo, a evo odmah smo je dobili.

Jeste li spremni za Oscare? Što očekujete i što priželjkujete?

Ne znam jesam li spreman, ne znam što me čeka. Očekujem neko novo iskustvo da vidim to nešto iznutra što sam dosad gledao samo na televiziji. Nadam se da ću se zabaviti što se tiče nagrade to je već odlučeno tu nemamo nikakvog utjecaja. To je već negdje u nekoj kuverti zapečaćeno i već se dogodilo. Samo ćemo saznati rezultate i to je to.

I sama nominacija je već povijesni uspjeh, a kada bi osvojili kipić to bi bio prvi hrvatski film od osamostaljenja kojemu bi to pošlo za rukom. neki poseban trenutak tijekom cijelog ovog iskustva?

Poseban trenutak je bio onaj prvi kada smo u Cannesu uopće ušli u konkurenciju i kada smo dobili dobili nagradu. To je nešto neponovljivo. U tom trenu nismo uopće znali kakav film imamo jer još nigdje nije imao premijeru. Nismo znali kako će ljudi reagirati na njega i odmah u Cannes što je želja svakog filmaša. To mu se desi jednom u životu i odmah Zlatna palma. Nakon toga me ništa više ne može iznenaditi niti toliko obradovati.

Što će se dogoditi ako stvarno osvojite Oscara?

Neće se dogoditi ništa posebno. Puno je veća razlika između ne biti nominiran za Oscara i biti nominiran, nego biti nominiran i dobiti Oscara. MI smo već realno napravili puno za film. Film se gleda, sada je u svjetskoj distribuciji. Puno ljudi će ga vijdjeti. Svi uključeni u film će dobiti neke nove prilike za nove filmove. Meni će biti lakše financirati moje iduće filmove. Taj dio je obavljen ostalo je još samo neki simbolični dio da se ta figurica dobije. Ako se dobije super veselit ćemo se, a ako ne opet se veselimo.

