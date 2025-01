Hrvatski film ima šanse za Oscara? Filmski kritičar: 'Emocionalno je angažirajući i elegantno režiran'

Dogodilo se nešto što nije već punih 45 godina - jedan je hrvatski film nominiran za Oscara. A 13 minuta traje film koji govori o istinitom događaju - herojskom činu Kaštelanina Tome Buzova. On se jedini suprotstavio srpskim paravojnim snagama koje su iz vlaka odveli 19 muslimana i kasnije ih pogubili. Film je već osvojio Zlatnu palmu u Cannesu, i nagradu Europske filmske akademije, a sada im se smiješi i Oscar za kratkometražni film. Nakon Cannesa Nebojša Slijepčević je u Direkt stigao za Zlatnom palmom, i veselimo se mogućnosti da nam u studio sljedeći put dođe s Oscarom.

Objavljene su nominacije za ovogodišnju nagradu: Film o životu jednog od najvećih glazbenika ikad - Boba Dylana ima 8 nominacija. Timothée Chalamet 5 godina je učio svirati gitaru i pjevati kao Dylan. Ali, Zlatni globus već mu je preoteo Adrien Brody koji glumi mađarskog arhitekta u Brutalistu, koji je zaradio 10 nominacija. Demi Moore, kojoj je Zlatni globus bio prva nagrada u karijeri, sada ima priliku osvojiti i Oscara, za ulogu mladošću opsjednute žene, u Substanci koja joj je oživjela karijeru.

Isabelli Rossellini, zanimljivo, trebalo je samo 8 minuta na ekranu u filmu Konklava, da zaradi nominaciju za najbolju sporednu ulogu. I to prvu u životu. Iznenađenje u toj kategoriji je američka pjevačica Ariana Grande, nominirana za dječji fil 'Wicked' koji ima 10 nominacija.

Da, Ariana Grande nominirana za Oscara, a Cate Blanchett za Zlatnu Malinu. Jedna od najvećih glumica ikad, nominirana je za anti Oscara. I nije jedina oscarovka koja se bori za naslov najgore. I Lady Gaga i Oscarovac Joaquin Phoenix i njihov novi Joker, svi su nominirani za Zlatnu malinu. Kao i jedan od najcjenjenijih redatelja svih vremena - autor Kuma Francis Ford Coppola. Za najgoreg glumca i redatelja nominiran je Jerry Seinfeld za svoj prvi film, neobjašnjivo lošu satiru o rivalstvu proizvođača pahuljica. Puno nominacija ima i film 'Borderlands', adaptacija popularne videoigrice.

Ovogodišnje nominacije prokomentirali smo s filmskim kritičarem i voditeljem programa Kinoteke. Mario Kozina gostovao je u Direktu.

I tako nakon 45 godina Hrvatska ima šanse za Oscara. Ali zapravo prvi put od samostalnosti. Imamo li šanse stvarno osvojiti Oscara?

Uz opasnost da ću zacoprati, pa bi rekao da ima. Ima izvrstan start u Cannesu gdje je osvojio Zlatnu palmu, a taj festival je jako bitna platforma, odnosno odskočna daska za bilo koji kratkometražni film da privuče interes festivalskih selektora, programa i publike diljem svijeta. To je jedan važan čimbenik, a drugi važan čimbenik je je činjenica da ljudi koji stoje iza njega već imaju relevantan međunarodni kredibilitet. Producenti Danijel Pek i Katarina Prpić iza sebe imaju Murinu, film koji je također bio nagrađen na Cannesu. Nebojša Slijepčević je isporučio film koji je elegantno režiran, emocionalno angažirajući i mislim da je uspio napraviti jako dobar balans između jedne teme koja je lokalna i generalno ljudima možda nepoznata, a opet univerzalna u nekim etičkim temama kojima se bavi.

Možda najzanimljiviji moment ove priče je da nitko nije imao pojma tko je Tomo Buzov, film su napravili nakon teksta Borisa Dežulovića… A sad će za njega znati doslovno cijeli svijet

Ono što jest posebno zanimljivo kod ovoga filma je da Nebojša nije pristupio tom scenariju kao pukoj rekonstrukciji događaja, nekoj ratnoj ili povijesnoj drami, nego je on zapravo ovdje naglasio neke stvari s kojima se mnogi ljudi mogu poistovjetit. Znači, ta potreba za empatijom, potreba da se nekome pomogne, neuspjeh da se nekome pomogne ili u slučaju našeg junaka - sad da ne spoilamo gledateljima o čemu se tu zapravo radi - da se zauzme za nekoga u onome trenutku kada znate da možete sve izgubiti. I s te strane me taj film najviše podsjeća na prošlogodišnji film Zona interesa od Johnatana Glazera. Film koji se bavio Holokaustom i taman kad smo pomislili da smo pogledali sve filmove na temu Holokausta Glazer pokaže da ima nešto novo, da se može nešto novo reći. Jer to nije bio samo film o Holokaustu nego i o našoj potrebi da zatvaramo oči pred stvarima koji nam se doslovno događaju s druge strane plota zato da se ne bi osjećali neugodno. A to je nekako tema i kojom se bavi Nebojša Slijepčević.

Nije li malo neobičan trenutak u vremenu da je Cate Blanchett nominirana za Zlatnu malinu, a Ariana Grande za Oscara?

Meni je dosta bio inspirativan taj govor koji je Demi Moore držala na Zlatnim globusima kada je rekla da je njoj u nekom formativnom razdoblju, na početku karijere, jedan veliki producent rekao da je ona 'popcorn glumica', znači glumica u nekim trivijalnim filmovima. I nju je to pogodilo i na taj način se shvaćala u ostatku karijere. I mislim da je ovo dobar primjer koji pokazuje kako neki glumci ili glumice kad ih stavimo izvan onih uloga u kojima ih inače očekujemo, ili u kojima ih njihovi agenti ili studiji stavljaju, koliko nas mogu iznenaditi. A Ariana Grande u Zlici ili Wickedu je bila dosta impresivna. Pokazala je zaista zavidan komični talent.

Znači, zaslužila je nominaciju?

Po meni, čak mislim da je jedan od jačih kandidata u ovoj kategoriji. Njezina kolegica Selena Gomez koja nije nominirana, a koja je ostvarila odličnu ulogu u filmu 'Emilija Perez' - ona je recimo isto odigrala kompleksan lik ispunjen proturječjima i brojni drugi sustavi dodjeljivanja nagrada su to prepoznali. A što se tiče Cate Blanchet - ne zaboravimo da i svi ti veliki glumci moraju plaćati račune. Baš kao i mi, samo što je s njima specifično što su njihovi kompromisi ili pogreške pod većom lupom javnosti nego naši.

Demi Moore živi novu mladost zahvaljujući filmu o opsesiji mladošću. Ima li šanse za Oscara?

Usudio bi reći da da. Za početak da ne minoriziramo tu ulogu - to je baš dobar primjer uloge gdje glumica može svoje vlastito životno profesionalno iskustvo utočiti u način na koji portretira lik i dati mu neku plastičnost unatoč, recimo, toj stiliziranoj režiji i tome kako je taj film napravljen. Svi zađu u jednom trenutku u neki sumrak karijere i ovo je ohrabrujuće na neki način kad vidite da vam može doći odgovarajući filmski projekt, odnosno neka zlatna karta, koja će mu dati neki neočekivani bust. I onda još s tim govorom koji je bio zaista dirljiv, barem je djelovao vrlo iskreno i emotivno. Za razliku od sve one čitabice koju inače vidimo.

Film 'Potpuni neznanac' stigao je u hrvatska kina. Dosta uvjerljivo izgleda Timothée Chalamet kao Bob Dylan.

To je jedan dosta šarmantan i karizmatičan glumac kojeg pratimo od njegove 22 godine kada je bio nominiran za Oscara, ali ima tu jednu neopterećenost i šarm, čak i neku fizikalnost koju nismo navikli vidjeti kod hollywoodskih vodećih muških uloga. Vidjeli smo ga u filmu 'Dina' koji je bio veliki hit. Prošle godine je igrao u Wonku. Sada je igrao Boba Dylana, čovjeka, figuru u kojoj je promijenio lice glazbe i popularne kulture i čini se da je on zaista jedan od glumaca koji to radi s lakoćom. Ja taj film još nisam imao priliku vidjeti, ali mu se zaista jako veselim.

Prije je Cate Blanchett glumila Boba Dylana. Znači, tko glumi Boba Dylana nominiran je za Oscara. Dobre šanse da Timothée Chalamet ne pobijedi su zbog toga što je Adrien Brody jako hvaljen za svoju ulogu u Brutalistu i već je za to osvojio Zlatni globus.

Brutalist je isto film koji, nažalost, još nismo imali priliku vidjeti.To je možda film koji barem ovako po opisu djeluje kao tipično oskarovski. Znači, imamo veliku povijesnu priču koja se u ovom slučaju bavi iskustvom migracije, Holokaustom, izgradnjom života u Americi i arhitekturom. Adrien Brody je poznat kao temeljit glumac koji se jako daje u te svoje uloge, a ne treba ni zanemariti režiju Bradyja Courbeta koji je do sada radio nezavisne filmove i ovo je nezavisni film koji je snimio za svega, kako da kažem, šačicu milijuna.

Za njihove pojmove zapravo malo...

Zapravo malo. To je možda nama budžet cjelogodišnje filmske produkcije, ali on je napravio povijesnu dramu od tri i pol sata. Uspio je biti nominiran čak i u svim ovim važnijim strukovnim kategorijama, tako da to je zbilja nešto što se ja bih rekao, dobro nadovezuje. Glumci i inovativna režija - dobro zapakiran budžet pa ćemo vidjeti kakav je film.

Film 'Emilia Perez' ima najviše nominacija, a njemu glumi prva transrodna glumica ikad nominirana za najbolju ulogu...

Ovo je zapravo dosta veliki iskorak zato što transrodnim glumcima i glumicama daje mogućnost da u te uloge kanalizira u vlastito iskustvo, a pritom ih ne svode na na razinu tog njihovog rodnog izričaja. Ono što je velika zasluga Emilije Perez - mi imamo tu priču o tranziciji, ali ona nije samo transrodni lik. Ona je i otac, pa onda postane i majka, ona bude zlikovac. Na posljetku postane iskupiteljica i postane svetica. Ona je transrodna osoba, ali nije samo to, nego je puno, puno više od toga i to je ono što je zanimljivo i kod nje kao glumice i kao kod lika i kod čitavog tog filma.

Je li iznenađenje da nema Angeline Jolie, Nicole Kidman, pa ni Pamele Anderson među nominiranima. A nema teškaša među redateljima. Ništa Chris Nolan, Coppola…

Što se tiče glumica ova je godina bila izrazito kompetitivna. Je li iznenađenje - nije. Meni je, recimo, žao da nisu nominirali Nicole Kidman jer je ona jedna od glumica koja redovito bira uloge koje su nekako riskantne i uvijek zapravo iznenadi. Što se tiče Angeline Jolie - nisam imao priliku vidjeti taj film, ali svi kažu da je sjajna, ali usudio bih se reći da je ovih pet glumica koji jesu nominirane su napravile zaista izuzetne uloge. I sad uopće ne bih znao koga bih izbacio od njih da bi uveo neke. Ali, eto, možda mi je malo žao Pamela Anderson jer je ona isto imala taj nagli uzlet u karijeri kao Demi Moore.