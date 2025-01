Krešimir Macan objasnio svoje 'špijunske' poslove u Srbiji: 'Neki mi je vrag rekao...'

Što se to događa u Srbiji analizira hrvatski špijun Petar Panjkota, kojeg bi inače poslali u misiju, ali nažalost Hrvatska od danas preporučuje odgodu putovanja u Srbiju. Šalimo se, naravno, nije Panjkota hrvatski špijun pa je u studiju Direkta došao jedan "pravi" špijun - Krešimir Macan, RTL-ov politički komentator.

On se posljednjih dana našao na duaru provučićevih medija koji su ga optužili da je stigao u Beograd kako bi valjda savjetovao prosvjednike.

Koja je bila tvoja misija u Srbiji i kako su te raskrinkali?

Raskrinkali su me kad sam se vratio u Zagreb (smijeh opa.a). Oni su napisali da sam došao u Srbiju, a ja sam se već noć ranije bio vratio u Zagrebu.

Naime, otišao sam u Srbiju svojim redovnim poslom - početak je poslovne godine, uvijek se nešto radi. Bio sam tamo par sati i vratio se. Sutradan mi počne zvoniti telefon i kažu mi: "Ti si usred Beograda, organiziraš proteste." Odgovorio sam: "Evo me na Trgu bana Jelačića, s novinama sam se slikao".

Znači, nemaš nikakve veze s protestima?

Nikakve. S nikim se nisam sreo. Čak sam ih vidio, i neki mi je vrag rekao - u jednom trenutku kad su bili blizu hotela - rekao sam si: "Miči se, odmakni se, nemoj slučajno slikati ili objaviti nešto.“

Da te netko slikao, ispalo bi…

...da baš nadzirem proteste.

Sve od ovog što smo čuli – brine li te išta?

Uvijek vas brine jer kad krene ovoliko huškanje može se uvijek naletjeti na čovjeka koji uistinu u to vjeruje. A dio ljudi to zaista vjeruje i može vam napraviti nešto nažao. Iako, svaki put kad se nešto događalo, to je bilo zastrašivanje. Slična situacija dogodila se 2016., ali bilo je OK.

Koliko ljudi u Srbiji vjeruje u ono što se piše o hrvatskim studentima?

Da ne vjeruju, ne bi to radili. Oko 60 posto ili tri od pet konzumenata informacija čita to iz propagandnih izvora, i oni glasaju za Vučića. Njima se mora dati obrazloženje da se ne radi o protestu protiv Vučića, nego da strane sile napadaju Srbiju. Te strane sile najčešće su Kosovo i Hrvatska, a mi ne znamo što se tamo događa. S druge strane, počeli su danas lijepiti plakate "Republika Vojvodina" da bi rekli da to rade unutarnji izdajnici, separatisti. Tada se mobiliziraju ljudi protiv ustaša, balija i separatista.

Vidjeli smo slučaj kolege Mateja Devčića s Telegrama. Doslovno je Vojislav Šešelj na televiziji objavio njegovu osobnu iskaznicu. Otkud mu osobna iskaznica čovjeka iz Hrvatske?

Iz sustava. Na granici skeniraju putovnicu i iz tog sustava dobiju te podatke. To nije nikakav problem kod njih, to je redovni postupak. Ali ne smiješ dati u medije nečije osobne dokumente.

Koliko je to opasno?

Tom eskalacijom žele zastrašiti. A ni ove gospođe (koje su uhitili pa prognali iz Srbije) neko vrijeme neće htjeti ići u Srbiju.

Bi li sad ponovno išao svojim poslom u Srbiju ili ne?

Ne, sad moraš čekati da se sve smiri. Ovo je ludilo.

Zašto se ovo događa? Je li to pokazatelj da se Vučić boji?

I mi smo imali studentske prosvjede kad je bio ministar Primorac na Filozofskom fakultetu, i nisu mogli ništa studentima jer iza toga nije stajala politika. Oni se znaju obračunavati s politikom, ali ovdje nije politika, nego kolektivni mladi um koji se prije svega pobunio jer nitko neće odgovarati za onih 15 ljudi koji su poginuli u padu nastrešnice.

Vidjelo se veliko zataškavanje i to je kap koja je prelila čašu. Za sada drže prosvjede mirnima. To su mirne i apolitične demonstracije, i na to ne postoji odgovor. Politika ne može napasti studenta koji pita: "Tko je kriv? Krvave su vam ruke!"

Nije ovo prvi put da su pune beogradske ulice i da se prosvjeduje. Ali ipak, ova studentska pobuna je drugačija?

Dugo traje, od početka prosinca, i ne staje. Bio je štrajk prosvjetara pa su odgodili početak školske godine. Sutra je opći štrajk. Nije lako - dižu se. Medijski nešto kontroliraju, ali ako netko ima dijete na prosvjedima koje kaže svojima: "Bili su nas, hapsili su nas", a počeli su jako ružno hapsiti i vršiti pritiske, priča se širi i ne može se kontrolirati. Zato su potrebni vanjski neprijatelji jer se počinje pričati: "Protiv koga protestiramo?" Zna se protiv koga.

Sad Vučić kaže da će napraviti referendum o samome sebi. Kako bi prošao?

Još bi ga dobio. On jedino može otići ako ga smijene njegovi.

Postoji li alternativa?

U ovom trenutku ne.

U nekom slijedećem?

Mora krenuti rušenje iznutra. Onda se eventualno može nešto dogoditi.