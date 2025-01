Što se to događa u Srbiji? Hrvatski špijun Panjkota analizira veliku zavjeru

Da režim Aleksandra Vučića ne zna kako se nositi sa prosvjedima koje u Srbiji već dva mjeseca predvode studenti najbolje pokazuje činjenica da ih se uporno nastoji povezati s omiljenim protivnicima - Hrvatima.

Za uvod, sinoćnja dramatična poruka iz Davosa. "Mnogima u regiji i u Europi i svijetu je cilj da Srbija, ne zastane, nego da nestane", izjavio je Aleksandar Vučić u intrervjuu za TV Pink. Dakle, jasno je, strani elementi ruše državu.

Najnoviji slučaj - pet Hrvatica koje su u Beogradu policajci u civilu u hotelu priveli na višesatno ispitivanje usred noći, pa ih prisilili da potpišu dokument kojim su protjerane iz države. "Upućeno je da one moraju napustiti teritorij Republike Srbije, s obzirom na to da predstavljaju značajnu opasnost za sigurnost ove zemlje", kaže Ivan Zeko Pivač, zamjenik hrvatskog ambasadora u Srbiji.

Kršenje ljudskih prava

Nakon što je 5 Hrvatica "zamalo ugrozilo Srbiju", preko 300 civilnih udruga osudilo je postupanje prema njima kao očito kršenje ljudskih prava. "Ne možete privesti nekoga u gluho doba noći bez da mu date pojašnjenja zašto to radite, bez da ste ih upoznali s pravima i dali im mogućnost da dobiju pravnu zaštitu. To je primjer kakav smo gledali u Rusiji, Bjelorusiji", rekao je Ivan Novosel, programski direktor Kuće ljudskih prava.

A krenulo je još prije Nove godine - grupa studenata FER-a došla je u posjet kolegama u Beograd, da bi ih režimski mediji prozvali špijunima koji po Srbiji organiziraju prosvjede i ruše predsjednika. Pratili su ih tamo, pratili ih do granice, i dali im 50 bočica rakije za ispraćaj, a sve je snimio i objavio Informer. Pa tako osoba na granici vozaču autobusa u kojem su bili studenti daje kutiju s rakijom i govori "ovo je nešto reprezentativno i zamolite onog njihovog predstavnika da pozdravi kolege iz SOA-e".

Kako to onda često bude, u hajku se uz tabloide uključio i sam Vučić. "U moje vrijeme, davno je to bilo, kad sam bio student, nama da su dolazili neki iz Zagreba, mi bi ih najurili napolje. A sada je to lijepo i normalno, oni ih još pomažu i obučavaju", rekao je Vučić na Staru godinu.

Organizirani napad

Čuti predsjednika države kako vas optužuje da obučavate studente nije bilo ugodno, kaže nam Marin Capan, predsjednik Mreže mladih Hrvatske i jedan od FER-ovaca koji su bili u Beogradu, a posljednjih tjedana prate kako se i drugima događa što i njima. "To znači da je to očigledno bio organizirani napad kojim pokušavaju delegitimizirati prosvjede u Srbiji. To nam, naravno, nije drago, jer su ti prosvjedi legitimni, imaju jasne zahtjeve s kojima se bore za pravednije društvo", kaže Capan.

Ili, sve je to iz "blokadne kuharice", koja je od prosvjeda na zagrebačkom Filozofskom fakultetu iz 2009. dostupna svima na internetu. Pa vlast jasno zaključuje da prosvjede pogone Hrvati. "Ako se bilo tko pita otkud "blokadna kuharica" kao početak, dan jedan ovih protesta, e otud "blokadna kuharica"", izjavila je Ana Brnabić, predsjednica Narodne skupštine Srbije.

Hoćete još? Odete kao novinar pratiti studentske blokade, a ratni zločinac Vojislav Šešelj u programu uživo objavio vaše ime i prezime i osobnu iskaznicu, uz optužbu da ste "onaj koji obučava kolovođe protesta". "Mislim da je Vučić, ali i njegova Vlada, da su svi trenutno jako nervozni jer shvaćaju da više ne mogu kontrolirati toliko taj protok informacija koliko su htjeli", izjavio je Matej Devčić, novinar Telegrama koji je doživio da ga Šešelj javno proziva, gostujući prošlog tjedna u Direktu.

Ali se može izmišljati da je recimo i RTL-ov izborni analitičar Krešimir Macan špijun, pa su tako režimski mediji prenosili da je boravio u Beogradu i da je vrlo interesantna osoba sa sigurnosno-obavještajnog aspekta.

Zbog cijele ove situacije Hrvatska šalje diplomatske note, traži pojašnjenja, a evo danas preporučuje građanima da u Srbiju - ne idu. Zabrinutost izražava i Europska komisija. "Iza ovoga prije svega stoji pokušaj zastrašpivanja stranaca i stvaranje dojma u srpskoj javnosti da iza prosvjeda stoje inozemni centri moći", kaže Tonino Picula, izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju.

Sutra je u Srbiji generalni štrajk. Čekamo da vidimo koje će Hrvate vlast u Srbiji i za njega okriviti. Možda baš nas.