Poslušali smo favorite Eurosonga: Tko pjeva o orgazmu, a tko o sauni i zašto je Malta morala mijenjati tekst?

Marko Bošnjak pjeva o otrovnoj torti, a KAJ o kupanju u sauni. Hrvatska je pjesma opet na engleskom, a švedska nakon dugih 27 godina - konačno na švedskom. Hrvatska na Euroviziju šalje Hercegovca, a Švedska - Fince. A najveća je razlika što smo mi na kladionicama 31., a Šveđani 1. I to ne s nekom klišej Loreen.

Švedsku će u Baselu ove godine predstavljati trio s pjesmom "Bara Bada Bastu" - što doslovno znači "Idemo u saunu". Trojica komičara pjevaju na finsko-švedskom dijalektu, a bend nisu nazvali KAJ po zagrebačkom narječju, nego njihovim inicijalima.

"KAJ mi se čini kao njihova verzija našeg Ognja, dakle oni pjevaju na jednom dijalektu, imaju prpošnu pjesmu, s finim grooveom, koja sigurno može proći na radijskim postajama i postati veliki hit. Ima šanse i za pobjedu", misli glazbeni kritičar Bojan Mušćet. Švedski Finci pjevaju o sauni, a pravi Finci o orgazmu.

Da, Finska pak ima pjesmu na njemačkom. Ich Komme, u prijevodu "ja svršavam", pjeva mlada predstavnica Erika Vikman. I ne bi to bila Eurovizija da je ludostima ovdje kraj. O espressu i macchiatu ove godine ne pjevaju Talijani, nego Estonci. Pa smo Talijana u Zagrebu, Alessandra Albertinija pitali vrijeđa li ga takvo što.

"Ja sam vidio da na nacionalnoj televiziji, na nekim TV programima, na RAI-u, imali su debatu s novinarima. Ali meni je to okej", kaže. Ali nije okej potpredsjedniku talijanskog Senata. Kaže da "Espresso Macchiato" vrijeđa Talijane. Pa Estoncima želi zabraniti sudjelovanje. Za to se angažirala i udruga za zaštitu potrošača koja se zbog svega požalila EBU-u koji i sprema Eurosong. "Malo je trash. Nema previše elaboracije.

Samo, Talijani su jako "self-centered", dodaje Alessandro Albertini. Talijani su na Euroviziju prvo htjeli poslati Ollyja. Bivšeg Guccijevog modela koji je od eurosonga odustao. U Švicarsku ide folk- roker Lucio Corsi. "Priča o čovjeku našeg vremena, da ne želi biti previše jak. To je pjesma protiv bulizma, na kraju. Pjeva o tome da moramo biti skromni. Volevo essere un duro - ja bih želio biti jako snažan", objasnio je Albertini.

Malta morala mijenjati tekst

Italija nije u top 5 favorita, ali zato Izrael jest. S pjesmom "New day will rise", našli su se na 3. mjestu na kladionicama. Njihova predstavnica je 24-godišnja Yuval Raphael, koja se do lani nije profesionalno bavila pjevanjem. Ali je kobnog 7. listopada 2023. na glazbenom Festivalu u Izraelu preživjela Hamasov napad, tako što se 8 sati skrivala ispod mrtvih tijela.

"Nada,ljubav i prihvaćanje te u osnovi traženje novog dana, kao vjerovanje da će novi dan doći", opisala je svoju pjesmu predstavnica Izraela na Eurosongu, Yuval Raphael. "Svakako je po srijedi jedna poruka mira, a da će imati političke konotacije imat će, i nije isključeno da će možda baš zbog toga biti halabuke", govori nam Bojan Mušćet. Da, lani su zbog reference na Hamasov napad morali mijenjati ime i stihove pjesme. No, svejedno je njihova predstavnica izviždana. A navodno je zbog sukoba s izraelskom delegacijom nizozemski predstavnik tada diskvalificiran. Pa sada šalju predstavnicu koja je preživjela napad.

Btw, ove godine Izrael nije morao mijenjati tekst, ali Malta - jest. Miriana Conte, mijenja ime i dijelove pjesme zbog riječi "kant". Što na malteškom znači pjevanje, a na engleskom pogrdan naziv za vaginu. Ali kako je pola pjesme na engleskom, EBU je rekao - ne može.

I da ne zaboravimo komšije koji su na ovogodišnjoj Beoviziji izabrali Princa od Vranje. Pravog imena Stefan Zdravković, srpski predstavnik osim srpskog zna i norveški, što ne čudi jer po struci je filolog. A uz to je bio i državni prvak u karateu."Ne mogu da vam kažem da je pesma sad mega, giga hit, ono što mi Srbi volimo da kažemo: ludilo mozga - Jelena Rozga. Dakle ne! Pjesma nije u tom fazonu, da ljudi sad otkidaju na nju, ali mnogi se slažu da je jako lepa pesma", misli estradni novinar iz Srbije, Srđan Zelembaba.

I on se kao i Marko Bošnjak već natjecao za Euroviziju, i on je tada bio drugi. "Šaljemo nekoga tko nas neće obrukati. Izgledom, mene više podseća na tog nekog europskog čoveka, nego srpskog. Sa tim obrvama, dugom kosom, to oblačenje njegovo čudno. On je meni potpuno za Europu", zaključuje Zelembaba. Princ od Srbije na kladionicama je tek 32., a Marko Bošnjak 36. No kako je do 69. Eurovizije ostalo još 69 dana, sve se to stigne promijeniti.