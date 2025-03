Ako hrvatski film osvoji Oscara, hoće li ga država nagraditi? Ovako su nam odgovorili iz Ministarstva

Bilo je to prije nešto više od mjesec dana kada je hrvatski film "Čovjek koji nije mogao šutjeti" saznao da je nominiran za prestižnu nagradu Oscar.

Već je sam ulazak na "shortlistu" od 15 kratkometražnih igranih filmova bio uspjeh, ali biti među pet nominiranih za Oscare je jednostavno čudesno.

Pravi spektakl bio bi kada bi u ponedjeljak rano ujutro (po našem vremenu) saznali da je Nebojša Slijepčević sa svojom ekipom i osvojio taj zlatni kipić.

Tko mu je konkurencija?

Anuja, The Last Ranger, A Lien, I'm not a Robot njegova su konkurencija, a vi nam otkrite može li u Hrvatsku od osamostaljenja stići Oscar.

Što ako osvoji Oscara?

A što nakon? Javili smo se Ministarstvu kulture i pitali ih što ako "Čovjek koji nije mogao šutjeti" osvoji zlatni kipić.

Hoće li dobiti bilo kakvu nagradu, novčanu ili nešto drugo za svoj uspjeh. Je li prema ikakvom zakonu to negdje zabilježeno?

Ovako su nam odgovorili:

"Obavještavamo vas da je Ministarstvo kulture i medija već u nekoliko prigoda izrazilo ponos što je kratkometražni igrani film 'Čovjek koji nije mogao šutjeti' redatelja Nebojše Slijepčevića i producenata Katarine Prpić i Danijela Peka iz produkcijske kuće Antitalent nominiran za nagradu Oscar Američke akademije filmske umjetnosti i znanosti u kategoriji najboljeg kratkometražnog filma.

Ujedno podsjećamo da je prepoznavši povijesni uspjeh, Vlada Republike Hrvatske redatelju Nebojši Slijepčeviću i producentima Danijelu Peku i Katarini Prpić, uz čestitke dodijelila novčanu nagradu u iznosu 50.000,00 eura kao posebno priznanje za doprinos promidžbi i međunarodnoj vidljivosti Republike Hrvatske koji su ostvarili osvajanjem nagrade Zlatna palma (Palme d'Or) za najbolji kratkometražni film na 77. Filmskom festivalu u Cannesu.

Podsjećamo također da je Hrvatski audiovizualni centar (HAVC) sufinancirao proizvodnju filma te je novčano podupirao sudjelovanje i predstavljanje filma na međunarodnim festivalima, kao i promociju za nagradu Europske filmske akademije, tzv. europskog Oscara koju je film i osvojio HAVC. Jednako tako HAVC je posebno financirao i promociju za nagradu Oscar u iznosu koji je bio potreban.

Čestitali smo redatelju i producentima na nominaciji za tu prestižnu nagradu za koju je u kategoriji kratkometražnog igranog filma bilo kvalificirano čak 180 naslova iz cijelog svijeta film te stoga i sama nominacija predstavlja sjajan uspjeh. Vjerujemo da će i glasači prepoznati vrijednost i poruku ovog filma koji već iza sebe ima veliki broj važnih nagrada", odgovorili su.

Nama preostaje za vidjeti hoće li glasači uistinu prepoznati kvalitetu samog filma, a cijelu dodjelu Oscara možete uživo pratiti na našem portalu. Isto tako, reporterka RTL-a Danas Maja Oštro Flis i snimatelj Janko Gredelj nalaze se u Los Angelesu odakle će se javljati s najnovijim informacijama.

