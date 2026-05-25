Mišić uskoro izlazi iz zatvora, Paravinji ublažili presudu: 'Sudovi nisu spremni izricati najteže kazne'

Ubojstvo maturanta Luke Milovaca u Drnišu šokiralo je Hrvatsku i otvorilo pitanje odgovornosti izvršne, zakonodavne i sudske vlasti. Ovaj 19-godišnjak postao je žrtva opasnog čovjeka koji je, i nakon niza presuda, godinama slobodno šetao i prijetio, a na koncu i ubio.

Počinitelj je ponovno bio poznat policiji. To je rečenica iz službenih priopćenja i novinarskih tekstova koja pojačava tugu, ali izaziva i bijes.

"Naletio je taj ubojica na najnevinijeg u gradu. Plaču i nebo i zemlja", rekao je Dario Lapić, predsjednik Košarkaškog kluba DOŠK iz Drniša.

"Čovjek nije normalan, svako malo je prijetio svakome", rekao je Tonko Pavletić iz Drniša.

"Kad su javili da on dolazi kući, svaka majka bi se veselila što joj dijete izlazi iz zatvora, a ona je plakala", rekla je Milena Perčin iz Drniša.

'Sudovi nisu spremni izricati najteže kazne'

Žrtva je 19-godišnji Luka Milovac, nedužni maturant na početku života. Ubojica je 50-godišnji Kristijan Aleksić, čovjek s presudom za ubojstvo 22-godišnje djevojke, razbojništva i obiteljsko nasilje, uz incidente u zatvoru, optužnicu za ilegalno posjedovanje oružja te poremećaj osobnosti.

Dvije životne priče spojile su se u slučaju koji je ogolio sustav koji bi trebao štititi građane.

"Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari", rekao je ministar pravosuđa Damir Habijan.

Resornog ministra šokira problem o kojemu se već dugo govori. Između ostalog, riječ je o primjeni najtežih kazni u praksi.

"Sudovi nisu spremni izricati najteže kazne. Zbog čega? To je pravo pitanje", rekla je odvjetnica i bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt.

Dvije osobe izdržavaju maksimalnu kaznu zatvora

Najpoznatiji hrvatski ubojica Srđan Mlađan ubio je dvoje ljudi, a nakon što je izašao na vikend, ponovno je ubio. Za ta djela, počinjena do 21. godine života, dobio je 27 godina zatvora. Na slobodu bi trebao izaći iduće godine, no zbog otkrića u serijalu Dosje Jarak suočava se s novom optužnicom koja bi ga u zatvoru mogla zadržati još 20 godina.

Dragan Paravinja imao je kaznenu prošlost, a 2011. godine ubio je maloljetnu Antoniju Bilić. Osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora od 40 godina. No, Vrhovni sud mu je 2017. godine prepolovio kaznu jer nisu potvrđeni elementi teškog ubojstva i silovanja.

Već iduće godine na slobodu bi, nakon odsluženih 15 godina zatvora, mogao izaći splitski ubojica Edi Mišić, koji je na Marjanu državljanki Meksika prerezao vrat. Osuđen je za obično ubojstvo.

David Komšić je 2017. godine brutalno ubio svoju trudnu djevojku Kristinu s 88 uboda nožem. Nekoliko mjeseci ranije ju je napao, zbog čega je bio prijavljen. U oba slučaja kazne su mu smanjene; za ubojstvo s 30 na 25 godina zatvora zbog smanjene ubrojivosti i mlađe životne dobi.

U Hrvatskoj kaznu zatvora od 20 do 50 godina izdržava 156 zatvorenika. Najviše ih je u skupini od 20 do 29 godina – njih 86. Kaznu od 30 do 39 godina izdržava 42 zatvorenika, a od 40 do 50 godina njih 26. Zakonski maksimalnu kaznu od 50 godina zatvora izdržavaju samo dvije osobe.

To su Krešimir Pahoki, koji je ubio šest osoba u Domu za starije i nemoćne osobe u Daruvaru, te dvadesetogodišnjak osuđen zbog nezapamćenog zločina u Osnovnoj školi Prečko.

Sutkinje iz Šibenika dobile prijetnje smrću

Prema najavama ministra, sve je izglednije uvođenje doživotne kazne, zajedno s nadzorom zatvorenika koji odsluže teške kazne.

"Na temelju procjene psihijatra donijela bi se odluka da ostane u nekoj ustanovi ili da ga se elektronički prati", rekao je Habijan.

Nakon ubojstva u Drnišu, protiv dviju sutkinja Općinskog suda u Šibeniku pokrenut je stegovni postupak, a reakcije na ovaj slučaj izmiču kontroli.

"One su počele dobivati prijetnje smrću koje su prijavljene policiji", rekla je Kolinda Kolar.

Ovaj je tjedan pokazao da problem nadilazi samu sferu pravosuđa uz pitanje hoće li cijeli sustav ubuduće moći zaštititi svoje građane.