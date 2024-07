Andrej Plenković želi Miru Gavrana na mjestu HDZ-ovog kandidata za Pantovčak, sve je više neslužbenih potvrda ove informacije. I dok ga HDZ-ovci hvale, je li to dovoljno za pobjedu?

Kada riješi pitanje unutarstranačkih izbora, Andrej Plenković se prebacuje na utrku za Pantovčak. „Sondiramo, radimo ankete, konzultacije među našim ljudima i tražimo pobjednika. Vrlo jednostavno“, kaže predsjednik Vlade i HDZ-a Plenković.

Miro Gavran, čelnik Matice hrvatske, trenutno je Plenkovićev favorit za HDZ-ovog kandidata, doznajemo neslužbeno iz više izvora u stranci. O tome smo pitali i predsjednika sabora, Gordana Jandrokovića: „Iznimno cijenim gospodina Gavrana. Dobro ga poznajem, on je vrhunski intelektualac. Ali neću ništa prejudicirati. Vidjet ćemo što će donijeti vrijeme. Mislim da se radi o vrlo kvalitetnom čovjeku“.

Pitali smo i Gavrana je li spreman za utrku. On nam je u pisanom odgovoru zahvalio na upitu i interesu te poručio da na temu predsjedničkih izbora nikome nije dao izjavu, jer nema ništa dodatno za reći. A prije 10 dana, kada je u Matici otkrivena spomen ploča Zakonu o hrvatskom jeziku, rekao je da nije vrijeme za to. „Ako se zasitim Matice i pisanja, razmislit ću. Je li ovo početak kampanje? Ne, ne, nikako, nikako“, rekao je tada Gavran.

Podrška partnera

HDZ svakako računa na podršku partnera. Domovinski pokret poručuje da su im sve opcije na stolu pa i podrška Zoranu Milanoviću. Ostatak desnice? Na Mostovce ne trebaju računati, Suverenisti se time još nisu bavili, a nezavisna Selak Raspudić važe hoće li se kandidirati. U HDZ-u poručuju da ulaze u utrku s ozbiljnim kandidatom.

Pa Jandroković kaže: „Bit će to zahtjevan politički zadatak, ali da smo sa figom u džepu to naprosto ne stoji, to su nečije spekulacije“.

Pitali smo građane o spekulacijama o Gavranu, no zapeli smo na prvom pitanju – tko je Miro Gavran. Većina nije znala. Jedan gospodin iz Zagreba je rekao da misli da se radi o heroju iz Domovinskog rata. Drugi ili kažu ne ili im je poznato ime, ali ne mogu točno odrediti.

Miro Gavran je romanopisac, autor dječjih knjiga, redovito na ljestvici najčitanijih autora. Djela su mu prevedena na više od 40 jezika. Postoji i manifestacija Let sa Gavranom. Prije 6 godina na takvoj manifestaciji u Novoj Gradišci bio je potpredsjednik Društva hrvatskih književnika, Mirko Ćurić, pa kaže: „Mogu reći iz perspektive te manifestacije da ga djeca i čitatelji prepoznaju kao vrlo vrijedno književno ime“.

Dobitnik je niza književnih i kazališnih nagrada. On je poseban fenomen, objašnjava teatrologinja, Sanja Nikčević: „On je ne samo autor iznimno kvalitetnih drama i romana, on je postigao svjetsku slavu na neobičan način. Njegova karijera je išla tako da su se njegova djela pročitala, prevela, da su ga ljudi predložili svojim kazalištima i da su se tako ta djela igrala“.

Prepoznat u književnom svijetu, tek će, čini se, morati postati prepoznatljiv i među širim građanstvom koje će krajem godine morati izabrati novog predsjednika.