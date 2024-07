HDZ osim predsjednika stranke bira zamjenika i četiri potpredsjednika. U HDZ-u napetosti nema jer se rezultati već znaju.

Naša reporterka Dajana Šošić o unutarstranačkim izborima razgovarala je s Brankom Bačićem.

Što kažu vaše prve brojke s terena? Rekli ste da biste bili zadovoljni kada bi taj odaziv bio kao prije četiri godine kada je na izbore izišlo oko 74 tisuće članova stranke.

"Mi smo cijelo vrijeme kampanje komunicirali kako bi bili zadovoljni s obzirom na to da nemamo protukandidata da se ponovi rezultat od prije četiri godine kada je izašlo 74 tisuće naših članova, ali prema današnjim podacima koje smo s terena dobivali, a i čuli smo maloprije da je dobra izlaznost u Gradu Zagrebu, očekujemo da bi ta izlaznost ipak mogla biti veća nego prije četiri godine. To bi nam jako puno značilo jer to znači da je članstvo zadovoljno, motivirano i da će nam dati još jedan snažan legitimitet za sve ove izborne utakmice koje su pred nama, a to je prije svega izbori u prosincu za predsjednika Republike."

Bi li bilo dobro za stranačku demokraciju da je bio i neki protukandidat?

"U demokraciji nema namještanja, svaki je član imao mogućnost kandidirati se i mi smo pozivali naše članove da se kandidiraju, ali očito su članovi i dužnosnici stranke zadovoljni načinom vođenja stranke i našim uspjesima. Ove godine smo pobijedili na parlamentarnim i na europskim izborima. Sve smo izborne utakmice pobijedili, pa onda tim koji pobjeđuje u pravilu se ne mijenja. Zbog toga nije bilo interesa od drugih članova, očito vjeruju da će ovo vodstvo stranke, najuži vrh stranke dobro vodi stranku."

Danas je premijer rekao da će se pooštriti i stranački filteri što se tiče odabira kadrova. Što to konkretno znači?

"To konkretno znači da ćemo već za iduće lokalne izbore kada biramo 576 gradonačelnika, načelnika i župana te kandidate odrediti puno prije, osam mjeseci prije, već ove jeseni kako bismo imali dovoljno vremena za još bolje provjeravanje tih kandidata kako ne bi loš odabir napravio reputacijsku štetu stranci."

Čekaju nas predsjednički izbori kada će stranka imati kandidata?

"Večeras ćemo najprije zaključiti ovaj izborni unutarstranački proces i ja se nadam da ćemo u iduća tri tjedna najprije unutar stranke, a onda zajedno i s našim koalicijskim partnerima, prije svega s DP-om, ali i s drugim koalicijskim partnerima, pokušati iznaći zajedničkog kandidata kako bismo bili pobjednici prvog kruga. A onda sam uvjeren da će hrvatski birači krajem prosinca, početkom iduće godine dovesti do promjena na Pantovčaku."

Je li prvi izbor šefa stranke Miro Gavran?

"Mi u ovom trenutku razgovaramo o nekoliko kandidata koji bi bili prihvatljivi i za koje smo uvjereni da bi mogli biti ozbiljni kandidat i pobijediti na predsjedničkim izborima, pa prema tome sada ne bih nikoga posebno izdvajao dok između sebe ne dogovorimo kandidata."

Hoćemo li znati to ime prije ljetne stanke?

"Mi bismo htjeli da do Oluje već imamo kandidata, ali ne bih sada onako oštro odrezao datum. Najvažnije da se dogovorimo i da budemo uvjereni kako će naš kandidat na izborima za predsjednika Republike Hrvatske i pobijediti."