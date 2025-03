Nije SDP jedini koji bilda imidž kandidata: Evo tko angažira stručnjake, a tko vjeruje vlastitoj intuiciji

Visoke potpetice ili tenisice? Crna odijela ili jarke boje? Moda u Saboru šarolika, no neki na kombinacije od sada posebno paze. Priručnik za odijevanje ima SDP jer pred izbore ništa se ne prepušta slučaju.

"Imamo priručnik, imamo help desk u središnjici stranke gdje stoje profesionalni stručni ljudi koji stoje našim kandidatima stalno na raspolaganju", kaže saborski zastupnik Saša Đujić. I ne samo za odijevanje. Kako pozirati ili što i kada objaviti na društvenim mrežama?

Tko ima nedoumice, zaviriti može u priručnik. U kojem se primjerice preporučuje izbjegavanje crvene odjeće uz crvene plakate, kariranih, jarkih i sjajnih uzoraka, skupih satova i upadljivog nakita, kao i grimasa. Osmijeh treba biti prirodan, a crvena kravata dopuštena je jedino uz bijelu košulju.

Proći može i poseban dodatak. "Moj sin jako voli medvjedića Paddingtona, ima jednog plišanoga. Kako u zadnje vrijeme često zbog posla često nisam kod kuće, onda je to njegov poklon meni da me podsjeća na njega i da me čuva. Evo, tako mi je rekao", komentirao je Đujić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Tako je, kako je'

Univerzalni priručnik u HDZ-u ne postoji. No, za imidž i objave svakog kandidata brinu se lokalne organizacije. "Ja vjerujem da najveća stvar što možete napraviti je da projicirate sebe, pokažete ono što jeste, pa sad nekome će se to svidjeti, nekome neće, ali je to autohtono. Tako je, kako je", kaže ministar Tonči Glavina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U istim tenisicama na vatrogasnom vozilu, ali i inauguraciji predsjednika Milanovića. Zbog previše ležernog stila Možemo! je često kritiziran. No, oni o priručniku ne razmišljaju, poručuju "Svi se odijevamo primjereno".

"Mislim da je autentičnost u politici bitna, ali na listi prioriteta to kako se tko odijeva meni je to zaista na zadnjem mjestu", kaže saborska zastupnica Sandra Benčić.

Traperice za svaki dan

U tenisicama i kožnoj jakni u Saboru i Mostovac Marin Miletić.

"Ja ustvari uvijek nosim traperice zavisi kako koji dan - sive, plave, crne i gore sako prilagođen trapericama, pretežito kravatu, ali znam i bez kravate na košulju, dolje cipele i to je to. To je moj đir", kaže saborski zastupnik Miletić.

No, neki će se od njega ipak morati suzdržati, bar dok ne prođu izbori.

Tekst se nastavlja ispod oglasa