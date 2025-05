Milivoj (83) susjedima osigurao pola milijuna eura: 'Znate li što mi je bilo najteže?'

Nevjerojatan uspjeh zagrebačkog umirovljenika (83)! Svojoj je zgradi u Zagrebu uspio osigurati sredstva za energetsku obnovu. I to čak - pola milijuna eura. Gospodin Milivoj Tomašković susjed je za poželjeti.

Milivoj Tomašković umirovljenik je to kakvog još niste upoznali. S 83 godine Zagrepčanin je svojim susjedima omogućio pola milijuna eura za energetsku obnovu zgrade. "Bilo je u tom periodu momenata kad sam htio odustati od svega, koji put mi je to išlo na živce, ima se i drugih problema, ali eto na koncu je prevladalo to da što kreneš, započneš da to i završiš", rekao je Milivoj Tomašković, predstavnik suvlasnika zgrade u Zagrebu.

U akciju je krenuo prije osam godina. Tada je imao 75, ali iz prvog pokušaja na natječaju nije uspio. U prijavi, po dobrom starom hrvatskom običaju - nedostajao je još samo jedan papir. Sada s njih 22 prikupljena - ipak slavi. Milivoj tvrdi da je najteže bilo obavještavati stanare. "Nisam sazivao sastanke uživo nego smo komunicirali mailom tako da kroz ovih osam godina sam jedno 76 mailova poslao stanarima", dodaje Tomašković.

Susjed za poželjeti

I ne, izvedba, ovog inženjera kemije po struci, nije uobičajena stvar i ne polazi za rukom svima. Priznaju to i u konzultantskoj tvrtki s kojom je surađivao. "Nemamo iskustva s ovako starijim ljudima, odnosno naš drugi predstavnik koji je najmlađi nakon gospodina Milivoja ima 50-ak godina. Ljudi starije životne dobi nisu informatički potkovani da bi nešto ovako mogli napraviti niti imaju volju za to", tvrdi Lina Benović, konzultantica za energetsku obnovu.

Zato je za 20 stanara zgrade na Lašćinskom Borovcu - Milivoj susjed za poželjet. "Mi smo presretni da imamo takvog susjeda s obzirom na to da nitko nije htio takav teren preuzeti u zgradi. Nitko od nas nema vremena, energije, a vjerojatno ni volje, to je sigurno. Zahvalni smo susjedu da se potrudio i evo uspio. Emotivna sam. Puno mi znači jer će se dobit na kvaliteti", rekla je susjeda Sanja Mihalinec.

Fasada zgrade trebala bi biti gotova za sedam mjeseci nakon toga ide i ugradnja dizala, a Milivoj? On kaže da je vrijeme je mlađe i nasljedniku poručuje: "Mora bit uporan, nema tu što. Mora malo odvojiti znatiželje i vremena i to funkcionira. Ako se sve uredi što smo projektom kao što smo zamislili sljedeći, moj nasljednik neće imati tak puno posla", sa smiješkom tvrdi Milivoj.

Upornost i predanost ovog 83-godišnjaka ostaje primjer da ništa - nije nemoguće.

