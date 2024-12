Majstori su nam odali tajnu najslasnijih čvaraka: 'Za boju nasipamo mlijeko'

U Baranji je održan festival koji zovu najmasnijim i najslasnijim – Čvarakfest. Dvadesetak timova iz čitave Hrvatske borilo se za prestižnu titulu Čvarak majstora, a brojni posjetitelji pratili su sve faze proizvodnje ovog specijaliteta i naravno uživali u degustaciji čvaraka.

Vatra pod kotlom, iznad njega dim i prepoznatljiv miris jer topi se slanina od koje nastaju mast i čvarci. "To je leđna slanina od crne slavonske svinje, kod rezanja je važno da svi komadi budu podjednako izrezani, da bude plosnato i da se on može što bolje istopiti i onda kasnije kad se istopi lijepo hrska", objašnjava nam Adam Zvonarević iz Starih Mikanovaca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Savjeti majstora

Pri topljenju je potrebno znanje, iskustvo i oprez. "Najvažnije je miješati po dnu, da ne bi zagorjelo, pogotovo ako je malo jača vatra onda se treba više miješati jer ono sjeda dolje od temperature i onda hoće dolje uhvatiti. Za ovaj kazan treba miješati oko sat i petnaest", govori Radovan Berber iz Valpova. Ne treba, kažu, žuriti nego miješati s voljom i ljubavlju. "Miješamo, miješamo i kad dođemo negdje na polovicu da su malo onako dobili boju, onda nasipamo mlijeka i onda to vrije, vrije, vrije i kad to završi onda to fino čvarci dobiju boju", priča Mirjana Eržić iz Osijeka.

Nakon cijeđenja i soljenja treba ih i probati pa su u čvarcima uživali i brojni posjetitelji. "Ovakve vruće volim, ne znam, navikla od djetinjstva, uvijek smo imali kolinje, jela i to mi je najbolji proizvod", kaže Vesna Lemaić iz Osijeka. Na štandovima s čvarcima u subotu je bila gužva. "Svake godine imamo problem, negdje do 12.30 čvaraka nestane, ja se nadam ove godine da su količine proizvedene da će biti dovoljne za sve goste koji će doći, a očekujemo negdje između 5 i 6 tisuća posjetitelja", kaže Matej Perkušić, direktor TZ Baranje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pjesma za kraj

A dok je čvaraka još bilo, trebalo je izabrati i najbolji baranjski. "Dugačak, tanak, mora biti hrskav, mora malo dobiti crvenkastu boju, morate maltene da mast skoro zagori, ali da prije odlijete – uzorke uvijek pojede žiri", priča nam Vladimir Škrobo Bajo, organizator Čvarakfesta.

Prestižnu titulu Čvarak Majstora dobile su – majstorice koje su zahvalile pjesmom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa