Bio je opasan, a sada je još i gori: Pogledajte sramotno izvedene radove u hrvatskom gradu

Komad obnovljenog kolnika u širem centru Šibenika razlog je zabrinutosti vozača, ali i izvor podsmjeha za sve Šibenčane koji ga vide u prolazu. Novi sloj bitumena skliznuo je sa starog asfalta, pa nakon svega par mjeseci - uzdužno i poprečno strmi zavoj - ide u novu rekonstrukciju, a Šibenčani se pitaju tko će platiti loše izvedene radove?

Ranije je bio opasan, a sada je, kažu građani, još i gori. Šibenčani ne štede kritike na račun rekonstruiranog zavoja u Ulici Marije Gupca. Strmi, ali i bočno nagnuti kolnik, bio je sklizak i za motocikle i za automobile, pa je zimus popravljan. Ali, dolaskom toplijih dana novi sloj je skliznuo sa starog asfalta, pa je kolnik postao potpuno grbav.

"Planine kao Karpati, male planinice i pari mi se ka da nikad nije suvo, uvik je nešto mokro.. Opasno je za ljude, opasno je za vozila, opasno je za sve", kaže Ivan iz Šibenika.

"Ph! Ako je ovo novoobnovljeno, onda ne znam, neka skinu ovaj novoobnovljeni sloj, neka bude na starome, bit će bolje", kaže Dario.

"Ja sam većinu života na dva kola vozija. Znači, motori, je li. Ovo nema smisla. Ti uletiš u ovo, a prednje kolo ti počne činit ono rrrrr… i moš izletit tamo, je l'", opisuje Josip.

Bitumenski premaz

Naneseni tanki sloj i nije bio novi asfalt nego bitumenski premaz koji se nije dobro vezao uz podlogu, pa se Grad Šibenik žalio izvođaču radova.

"Tu narudžbenicu, vrijednost radova 2800 eura plus PDV, nismo platili jer nismo bili zadovoljni radom. A sada zbog toga što sumnjamo da će i ubuduće biti problema iste vrste, zbog same konfiguracije i pada terena, odlučili smo se za kompletnu rekonstrukciju zavoja, dakle skidanje cijelog sloja starog asfalta i ugradnju novog hrapavog asfalta", kaže Joško Jurić, pročelnik za komunalne djelatnosti Grada Šibenika.

Kompletna nova rekonstrukcija s grubim asfaltom od križanja Ulice Matije Gupca put Gimnazije, stajat će 20 tisuća eura. Usput će se malo spustiti i poprečni nagib zavoja da se dodatno osigura od proklizavanja.

"Oni su stavili ko papir debljine i ovo sve poletilo, ovaj katran, kako bi vam reka. To je tribalo iskopat, pa napravit", kaže Ozren iz Šibenika.

"Tribali bi ponovo napravit to, ali bez dodatnog plaćanja. Ono kako se inače radi", kaže Josip. "Ja ne bi da u ruke istom izvođaču radova jer ako je napravija ovo, šta očekivat od njega drugi put?", pita se Ivan.

Novu rekonstrukciju ipak neće raditi isti izvođač radova jer i nije specijaliziran za tu vrstu poslova. "Ne, nismo zatražili od njih ponudu, zatražili smo ponudu od drugih firmi", kaže pročelnik Jurić.

Uz vozače, bolje uvjete u istoj ulici traže i pješaci. Stanari ove ulice se žale što ni prije ni poslije ovoga zavoja nema pješačkog prijelaza, pa oni zapravo ovdje prema pravilima ne mogu prijeći ulicu. A napominju da bi pješački prijelaz svakako usporio vozila prije zavoja.

Iz gradske uprave poručuju da će nakon dovršene rekonstrukcije saslušati prijedloge građana, nakon čega će prometni stručnjak, odlučiti gdje je moguće obilježiti nove "zebre“.