Kreće sezonski 'rat' među taksistima: Za istu udaljenost cijena se kreće od 16 do 120 eura

Tijekom ljeta taksisti iz Zagreba, ali i drugih kontinentalnih gradova, kao i i oni koji si žele popraviti budžet, uputit će se put obale i tisućama turista konkurirat će svojim cijenama.

Međusobno će se često naći u sukobu jer je raspon cijena njihovih usluga, vjerojatno, kao ni u jednoj drugoj uslužnoj djelatnosti. U Zadru smo na jednoj ilustrativnoj liniji provjerili kako izgleda taj raspon - od potpuno jeftinih prijevoznika do onih s čijim računima se putnici često upute na policiju jer se osjećaju prevarenima.

Preko godine je u Zadru oko 200-tinjak taksista, a do sredine ljeta će ih biti više od pet tisuća. Široka ponuda odgovara korisnicima jer cijene padaju.

Što kažu korisnici taksi usluga?

''Platio sam 16 eura od aerodroma do grada, tako i natrag. Mislim da je to razumno.. U Njemačkoj bi to bilo sigurno skuplje, rekao bih duplo'', kaže Meksikanac Oliver Torres, koji je za prijevoz naručio putem popularne aplikacije, a ni Anel Nagy iz Kanade nije imao loših iskustava s taksistima u Hrvatskoj: ''U usporedbi s Zapadnom i Središnjom Europom, jeftinije je barem 15 posto. A na duže relacije može se ići i autobusom što je također ekonomično.''

Najjeftinije su vožnje naručene preko aplikacija za povezivanje korisnika i vozača na koje se taksisti koji imaju otvoren obrt žale kao na nelojalnu konkurenciju koja potpuno obara cijenu usluga, a nemaju iste obveze.

Konkurencija je žestoka

Ilustrativno raspon cijena od zadarskog Autobusnog kolodvora do Zračne luke u Zemuniku je od 16 eura, pa do nevjerojatnih 120.

Taksisti s kojima smo razgovarali voze po različitim tarifama, ali su im, kako Zakon i zahtjeva, tarife istaknute na vidljivim mjestima. Na duže relacije često se dogovaraju fiksne cijene.

''Otprilike cijena za aerodrom bi bila 5 eura start i 2 eura po kilometru. To ispada s autobusnog kolodvora negdje 28,29 eura po toj najmanjoj tarifi'', kaže taksist iz obližnjeg Galovca Karlo Gulan, koji pojašnjava i navike putnika iz različitih zemalja: ''Europljani uglavnom pitaju za fiksno, a Amerikanci i Australci većinom pristaju na taksimetar jer je u njih tržište uređeno.''

''Start 5 eura, kilometar 3 eura. I platit ćete do aerodroma 40 do 45 eura, po taksimetru. Ja vozim po taksimetru i uvik je upaljen, ali naravno da ta cijena ide niže, da ide 30 plus eura'', navodi svoju tarifu i Ivan Bulat, potpredsjednik Udruge zadarskih taksista i govori da je ključna stvar u uređenosti tržišta. On razumije da vozači koji imaju koncesiju za stajanku ispred Zračne luke imaju i veće troškove, a uz to što ih putnici ne čekaju dok dođu, mogu imati i nešto više tarife.

A što kaže zakon?

Od 2018. Zakon ne ograničava donje ni gornje granice tarifa, pa osim preniskih cijena kao veliki problem vide i pretjerano visoke tarife, odnosno astronomske račune.

''Radimo u turizmu, što će ti ljudi reći nakon što ih ovaj pokupi na aerodromu, opljačka s aerodroma i odveze ih na aerodrom i isto ih opljačka. Hrvatska kao turistička destinacija će doći na loš glas'', zaključuje Bulat.

Oko 500-tinjak putnika danas će biti prevezeno javnim prijevozom. S manjim komoditetom, ali iz bilo kojeg dijela grada stići će do aerodroma za 5 eura.

''Trenutačno na toj našoj liniji prometuje tri do četiri autobusa sa pet do šest vozača. Sve do jedan let, kako u odlasku, tako i u dolasku je pokriven sa županijskim, odnosno javnim linijskim prijevozom'', kaže direktor zadarske Liburnije Slobodan Erslan i dodaje kako od djelatnika Zračne luke Zadar svaki mjesec dobivaju plan letova, i odlazaka i dolazaka.