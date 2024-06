Što dalje - to bolje. Tko si može priuštiti, već je spakirao kofere. Putuje se za New York, Tajland, Vijetnam, Norvešku, Tursku, Grčku. "Avionom je najbolje putovati. Vlakom i autobusom predugo traje", tvrdi Patricija iz Koprivnice koja smatra da treba posjetiti nova mjesta i vidjeti nešto novo. "Često putujemo, ne samo po Hrvatskoj. Idemo i na skijanje, po cijeloj Europi, Kanadi", kaže Drago iz Našica.

U zagrebačkoj zračnoj luci više je odlazaka nego dolazaka. Nije važno gdje, samo da se putuje! U odnosu na lani putnika je 16 posto više. "Ove je godine Zračna luka Zagreb povezana sa 66 destinacija u izravnom redu letenja. Leti 20 aviokompanija u 30 različitih zemalja", pojašnjava Lidija Capković Martinek, glasnogovornica Međunarodne zračne luke Dr. Franjo Tuđman.

Samo prošle godine, Hrvati su na putovanja spiskali nešto više od dvije milijarde eura. Tek šestinu onoga što se planira ukupno zaraditi od turizma. "Ljudi su jednostavno poludjeli i putuju, doslovce. Mi smo ovu godinu već toliko Kine i Japana rasprodali, gdje je početna cijena oko 3 tisuće eura da sami to ne možemo vjerovat", govori vlasnica putničke agencije Gabrijela Koščica.

No, može se proći i još povoljnije. Ako putovanje planirate na vrijeme, avionske karte mogu se uhvatiti i po cijeni malo boljeg ručka. Totalni hit među Hrvatima postale su skandinavske zemlje. "U bilo kojem obliku, bio to Nordkapp, norveški fjordovi, to je ono što smo rasprodali još prije 4 mjeseca. Imamo tu i na primjer Pariz, London, Španjolsku. Recimo, možete ljetovati osam noćenja avionom s direktnim letom do Barcelone. S transferima je to oko 1100 eura, mislim da to u Hrvatskoj osam dana ne možete apsolutno nigdje", objašnjava Koščica.

Usporedbe radi, zaputi li se četveročlana obitelj na ljetovanje u Split, samo gorivo u oba smjera platit će u prosjeku 120 eura. Još 50 eura odlazi na cestarinu. Sedmodnevni boravak u apartmanu stajat će gotovo 1400 eura – što znači da je samo za put i smještaj potrebno izdvojiti vrtoglavih 1600 eura.

Tako blizu, a tako daleko, mnogima je i Hrvatska. Dok jedni putuju, 51 posto građana uopće ne planira putovanje. Oni koji ipak uspiju, zbog sve skupljeg života, prijateljski i rodbinski kapaciteti, bez sumnje će, i ovog ljeta biti na cijeni jer je računica jasna.

