Kostanjević sve negira, a Galić se nije vratio u Hrvatsku: Slijedi međunarodna potjernica?

Rano jutros velika akcija USKOK-a i policije u Zagrebu zbog afere Hipodrom. Policija je izdala nalog za uhićenjem tri osobe.

Osumnjičeni su vlasnici Eurolex zaštite - otac i sin Galić, kao i blizak Tomaševićev suradnik Kosta Kostanjević, koji upravlja sportskim objektima.

Sve prati naša reporterka Ivana Ivanda Rožić.

Završeno ispitivanje, USKOK objavljuje službene optužbe

Završeno je ispitivanje u USKOK-u. Dvije osobe su ispitane, a obje su porekle sve optužbe koje im se stavljaju na teret. Za otprilike pola sata USKOK bi trebao objaviti priopćenje sa službenim optužbama, iako su u principu već sve informacije javnosti poznate. Naime, ovaj slučaj prijavio je odvjetnik Anto Nobilo početkom travnja, kada je iznio sumnje da je iz Grada Zagreba nezakonito izvučeno dva milijuna eura.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Danas je održana konferencija za medije zagrebačkog gradonačelnika, koji je na neki način odbacio svu odgovornost sa sebe. Istaknuo je kako je Kosta Kostanjević, koji je danas uhićen, samo jedan od 35 ravnatelja Gradske ustanove te da on ne može biti odgovoran za sve što se događa u Zagrebu. Također, naglasio je kako prije njegovog potpisa svi dokumenti prolaze kroz nekoliko kontrola. Nedugo nakon toga, ispred novinara pojavio se odvjetnik Koste Kostanjevića.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To je kratko. Mogu reći da se mom branjeniku na teret stavlja počinjenje kaznenih djela u sastavu zločinačkog udruženja, za što ja osobno smatram da nema osnove. On je iznio svoju obranu, negirao je krivnju. Uvjeren je da će dokazati svoju nevinost tijekom postupka. Sada slijedi odluka USKOK-a hoće li zatražiti određivanje istražnog zatvora ili ne. Mi kao obrana, naravno, smatramo da za to nema osnova", rekao je

Domagoj Galić još uvijek u BiH

Domagoj Galić jedan od osumnjičenih nalazi se u BiH, ali njegov odvjetnik najavio je njegov povratak u Hrvatsku, međutim on se još uvijek nije vratio.

"Domagoj Galić se još uvijek nije vratio, iako je njegov odvjetnik jutros tvrdio da će se vratiti do kraja dana u Republiku Hrvatsku. To se nije dogodilo, a postavlja se pitanje hoće li se to uopće dogoditi. Neslužbeno doznajem da će USKOK tražiti određivanje istražnog zatvora za svu trojicu. Odluka o tome bit će donesena na Županijskom sudu. Ukoliko Županijski sud prihvati prijedlog USKOK-a, dvoje optuženih koji su uhićeni bit će odmah smješteni u istražni zatvor u Remetincu.

Što se tiče Domagoja Galića, procedura će biti takva da će biti raspisana međunarodna tjeralica, a potom i europski uhidbeni nalog. To znači da će sve zemlje u kojima se Galić nalazi morati odmah reagirati, prijaviti policiji i uspostaviti kontakt s hrvatskom policijom, kako bi bio izručen Hrvatskoj. Sve bi trebalo biti jasnije nakon sutrašnjeg ročišta na sudu", izvjestila je reporterka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa