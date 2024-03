Uskrs je pred vratima pa građani već brinu oko pripreme blagdanskog stola. Cijene gotovo svih namirnica više su no lani, ali bez obzira na to kupci mahom kažu kako se tradicionalnih delicija neće odreći. Čim se blagdanske delicije serviraju zajedno, jasno je da je Uskrs pred vratima. Jaja su ključna za doručak!

Riječanka Ana Brizgala vjerna je uvijek istoj prodavačici na riječkoj tržnici: "Ja uvijek uzimam tu, ja sam tu zadovoljna jer kad uzmem onda znam da njih mogu jesti.

Paket s deset najmanjih iz kaveznog uzgoja košta 2 i pol eura, iz slobodnog 90 centi više. Lendita Salihi ima samo domaća iz Pazina i Bjelovara, a u posljednje četiri godine prodaja je, kaže, drastično pala: "U kutiji jednoj, u rinfuzi se prodaje, 360 jaja je unutra i tako, prodavala sam 50 do 70 kutija za vrijeme Uskrsa, znači dva tjedna prije samog Uskrsa, a sada znači ako prodam ne znam, 15-ak do 20 i to ono, ako!"

Uz jaja idu mlada kapula, rotkvica i nezaobilazna šunka!

"Neće biti podizanja cijena, jedino može biti niža cijena i posla mislim da će biti za Uskrs, cijena kapulice je za sada 6 eura za kilogram, a rotkvice su euro i pol", kaže nam prodavačica Anka Mlinarić.

Šunka je koštala 9, a na akciji je 7 eura. Kupci kažu da im je to povoljno! Za ručak krumpir, teletina koja je od 8 do 16 eura po kili i mnogima omiljena janjetina.

"Janjetina je ove godine malo skuplja, sad je 15 i pol, a vjerojatno će ići, sigurno za još euro gore! Janjetine će biti, a baš neke sad trenutno potražnje nema, to će biti sljedeći tjedan“, uvjeren je mesar Damjan Devčić. Njegov kolega s tržnice, mesar Dejan Brkljačić dodaje: „"Bit će janjetine, naravno da će je biti, sad je to najatraktivnija roba koja se prodaje!" Do tradicije se drži.

"Ma skuhat ćemo šunkicu, desetak jaja, onako skromno, kapulice, malo vina, malo piva, pa otići će toga 100, 150 eurića sigurno za nas troje, mislim da će to biti dovoljno. Za ručak ćemo janjetinu i odojak s krumpirom, u pećnici, onako po starinski, po domaći!", kaže nam kupac Ivan Pavičić.

Krumpiru na riječkoj tržnici cijena je pala. Prodavačica Marijana Diklić objašnjava za koliko i zbog čega: "Prije mjesec dana, bio je 1 i pol sada je 1 euro, ali opet nema kupaca. Nemamo ga kome prodati i morali smo spustiti cijenu da nešto rješavamo."

Blagdanski stol teško je zamisliti bez slatkoga! Kupovna pinca ili sirnica od 700 grama košta 2,70 eura. Domaćica Ljiljana Majer priznaje: "Pincu ne radim jer ne znam, tako da moje je dizano tijesto i makovnjača i orahnjača. Kilogram oraha 12 do 14 eura, badem 14! Sada sam uzela bademe, lješnjake, a orahe sam već uzela, to su cijene, ne možemo mi promijenit puno toga pa ni te cijene."

Može se za Uskrs pripremiti samo malo manje količine. A onaj tko ima, višak pokloniti onome tko je u potrebi. To i jest bit blagdana.