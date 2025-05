Učitelji i profesori na ulicama: 'S ovom plaćom nitko neće doći raditi u školu'

Nezadovoljstvo iz učionica odlučili su pokazati na ulici. Učitelji, nastavnici, sveučilišni profesori - nakon serije štrajkova u prosvjednoj povorci.

"Ljuti nas što nam stalno govore da imamo 3 mjeseca godišnjeg odmora, da imamo plaću 100 posto veću, milijun stvari nas ljuti", kaže Brigita Filipović Papić, nastavnica iz Rijeke.

"Muž i ja smo nastavnici i bez dodatnih poslova djeci ne možemo priuštiti ni ljetovanje ni skijanje. Očekujemo da nas netko shvati ozbiljno, ne tražimo ništa posebno nego da nas plate za naš rad", kaže Jasmina Radović Jakovljević, nastavnica iz Požege.

Zahtjevi prosvjednika

Trže rast osnovice plaće i koeficijenata, a do njihove promjene uvođene privremenog dodatka. Tu su i dva nematerijalna prava, izuzeće nastavnika od ocjenjivanja i odgodu reforme strukovnog obrazovanja.

"S modularnom nastavom ulazimo u to da stručnih nastavnika neće biti, a s ovom plaćom nitko neće doći raditi u školu", kaže Marijan Ritoša, nastavnik iz Buzeta.

"Mora biti jednaka plaća za isti rad i to je na početku bilo transparentno rečeno, a ispostavilo se da je tako samo za neke", kaže Tomislav Šikić, profesor na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu.

Vršio se pritisak na škole?

Sindikati odazivom zadovoljni, ali poručuju na njihov broj utjecale su poruke Ministarstva rada i ministarstva obrazovanja kako prosvjed nije sindikalna aktivnost za koju djelatnici imaju pravo na plaćeni dopust.

"Po vašim zvižducima znam da vas je ovdje najviše koji niste dobili plaćeni dopust, a svejedno ste tu", poručio je s pozornice Sebastijan Troskot, sindikalni povjerenik Školskog sindikata Preporod u Splitu.

"Bilo je odustajanja jer vršio se pritisak u školama, pa tko je htio je došao. Mi koji smo najhrabriji smo došli", kaže Dolores Jaman, učiteljica iz Solina.

"Dosta je ljudi odustalo, jedan cijeli autobus je trebao doći samo s Brača, a došlo nas je šest", kaže Marina Ivelić Samardžić, učiteljica iz Supetra.

Zazivali su ostavku ministra Fuchsa, a s pozornice su stizale oštre poruke.

"Ministru poručujem da me nitko ne huška ni ne nagovara, iako je on veterinar, danas ovdje nisu ovce nego prosvjeta", poručila je Mladenka Bilobrk ,školska računovotkinja.

Sindikati najavljuju novi štrajk

Vođe triju obrazovnih sindikata vladajuće su optužili da lažu o koeficijentima i trguju reformom strukovnog obrazovanja.

"Ministar Fuchs nudio je odgodu reforme, bio je spreman trgovati reformom da kupi socijalni mir pred izbore. Ministar koji se toliko zaklinje u tu reformu bio je spreman odgoditi je zbog trgovine", poručio je Zrinko Turalija, predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama.

"Vlada laže da se s nama konzultirala o koeficijentima, nije. Reforma nije uklesana u kamen, sam premijer je priznao da nije siguran da je sve dobro napravljeno. I nisu napravili ništa, zato smo mi danas ovdje", poručio je Matija Kroflin, glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja.

Jasno su poručili da spremni su na novi štrajk i to pred sam kraj nastavne godine.

"Nismo mi ti koji su željeli štrajk u lipnju. Zato smo imali štrajkove u ožujku i travnju, da se dogovorimo prije lipnja. Ali, ako baš žele, imat će štrajk u lipnju", poručio je Željko Stipić, predsjednik školskog sindikata Preporod.

Najavili su i pokretanje sudskih sporova protiv ministra Fuchsa i Piletića, kao i da će podići prijavu protiv Vlade međunarodnoj organizaciji rada.

Ministar Fuchs o ostavci

Ministar Fuchs poručio je da je spreman dati ostavku, ali ima i on svoje uvjete. Evo njegove poruke prosvjednicima.

"Produžetak školske godine je apsolutno na stolu, a to ćemo vidjeti što će napraviti u sljedećim akcijama ovi sindikalni lideri. Čuli smo da ću ja, zaraditi neku tužbu s kolegom Miletićem. Ne mogu vam to komentirati. Ne znam za što će me tužiti. Pojma nemam, ali bit će interesantno vidjeti ako to i naprave", komentirao je ministar Fuchs.

"Kad imate nekog sugovornika koji vam ovako izvrće teze i ono što vi s jedne strane pokušavate dobronamjerno učiniti, to predstavlja kao argument da reforma strukovnog obrazovanja ne valja, onda je to zaista loše da ne upotrijebim neki drugi izraz", rekao je.

"Ako oni povuku sve svoje zahtjeve i ponovo ih ne vrate, a ja dam ostavku ili ako me premijer smijeni, ja nemam s tim problem, ali s obzirom na to kako se ponašaju i kako pregovaraju, nema šanse da povuku išta od ovoga", zaključio je Fuchs.