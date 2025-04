Bit će to njihov najmasovniji prosvjed na Trgu bana Jelačića! 'Trebali bi se zabrinuti'

Sindikati školstva i znanosti najavili su veliki prosvjed u petak, 25. travnja na Trgu bana Jelačića u Zagrebu,

Zrinko Turalija iz Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske rekao je da će to biti kruna događanja, a slogan je Zajedno u štrajku, zajedno na Jelačiću.

"Očekujemo da će prosvjed biti pokazatelj nezadovoljnika", rekao je. Pozvao je i građane da svoje probleme donesu na trg. "Zajedno ćemo ih probati rješavati," rekao je. Rekli su da vlada ne smije lagati svojim građanima.

'Vlada ne smije lagati'

Matija Kroflin iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja rekao je da "Vlada ne smije lagati građanima."

"Laganje politike u Hrvatskoj postala je norma, postala je uobičajena stvar, na to smo navikli. Svaki građanin u ovoj poruci može naći neku svoju poveznicu. Vlada ne smije lagati građanima da su plaće u obrazovanju i znanosti najviše rasle jer to nije činjenično točno. Vlada ne smije lagati da je ona povećala plaće jer nije, nije Vlada ta koja je povećavala plaće, nije ministar od svoje povišice od ne znam koliko tisuća eura, dao 200 eura zaposlenima u obrazovanju, prosvjetaru, učitelju. Ne smiju lagati da prosvjeta i znanost stoje dobro u odnosu na druge dijelove javne službe, to nije činjenično točno", istaknuo je Kroflin.

Nastavio je da Vlada "ne smiju lagati da je provela vrednovanje temeljem kojih je pozicionirala koeficijente na primjerenu razinu u obrazovanju i znanosti".

'Koeficijenti nezakoniti'

"Ako ste proveli vrednovanje, pokažite ga, objavite ga — koji su to ljudi koji su rekli da učitelj, nastavnik, asistent treba imati koeficijent 2,01, a druga radna mjesta drugi koeficijent. Gdje je taj dokument? Vlada do sad, naravno, dokument ni ljude nije imenovala niti je dostavila dokument zato što ga nema. Laže da je to provedeno. Koeficijenti koje je stavila u Uredbu su nezakonito kreirani", naveo je.

'Laž je put prema eskalaciji'

Dodao je da takve stvari ne doprinose tome da se pozicija obrazovanja i znanosti u normalnom dijalogu riješi, da se uz plaće i brojne druge stvari koje tište zaposlene u obrazovanju i znanosti počnu rješavati.

"Laž nije put prema kompromisu i dogovoru, nego put prema eskalaciji. To je poruka koju šaljemo vladi i nadamo se da će ju čuti", istaknuo je.

Željko Stipić iz Školskog sindikata Preporod rekao je da će ovaj prosvjed biti masovniji od dosadašnja tri prosvjeda.

"Već danas znamo da 12 autobusa dolazi iz dalmatinskih županija, sigurni smo da će taj broj biti osjetno veći — to je duplo više od proteklih akcija. Znamo da smo prešli 10 autobusa u Istri i Primorju. Na dobrom smo putu i 100 % ćemo nadmašiti brojeve prošlog prosvjeda. Imamo podatke i iz Slavonije, sjeverne Hrvatske, sve pokazuje da će to biti ozbiljan i veliki prosvjed", rekao je Stipić.

Nastavio je: "Ne samo da se vidi da ova naša akcija ne stagnira, kako to misle na Sveticama, nego da ide u sasvim drugom smjeru. Na prosvjed će doći konkretne kolegice i kolege. U vlasti znaju jako dobro da svatko tko dođe na prosvjed, naročito onaj s 500-700 km, taj jako dobro zna zašto dolazi u Zagreb. Vlast bi se trebala dodatno zabrinuti nad time."