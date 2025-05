Provjerili smo što znači dolazak novog pape za odnose Vatikana i Hrvatske

Pomno se analizira u Vatikanu svaki potez novog pape. Mnogi ljudi s kojima smo danas razgovarali u njemu čak vide nasljednika pape Franje, ali smatraju da će ipak biti malo umjereniji.

Više o svemu u RTL Danas razgovarali smo s hrvatskom veleposlanicom, točnije, otpravnicom poslova pri Svetoj Stolici, Teom Zupičić.

Kako ste vi doživjeli izbor novog pape?

Moram reći da je to za sve nas bio baš jedan povijesni trenutak. Bilo je toliko radosti i toliko iščekivanja. Dakle, svi smo bili ujedinjeni. Kako je veleposlanstvo neposredno na samom trgu, čuli su se u usklici u jednom trenutku kad se pojavio taj bijeli dim. Osobno nisam bila u tom trenutku posve sigurna je li to zaista bijeli dim jer mi je djelovao malo sivi. Ali je, bio je bijeli dim, imamo novog papu. Minute i ti trenuci iščekivanja do samog proglašenja imena našeg novog prvog svećenika zaista su izgledali kao sati.

Što znači dolazak novoga pape za odnose Hrvatske i Vatikana?

Odnosi Hrvatske i Vatikana su tradicionalno povijesno zaista dobri i vjerujem da će isto tako se i nastaviti i u punom i naravno lijepom i širem opsegu. Sveti Otac nije toliko poznavao Hrvatsku, osim naravno, kroz susrete s našim svima biskupima jer je radio na vrlo odgovorno mjestu prefekta u dikasterij za biskupe, tako da jako dobro poznaje hrvatsku crkvu. Vjerujem da će biti i plodonosna suradnja, kao što je to uvijek do sada i bila.

Sljedeće nedjelje očekuje se ta prva inauguracijskoa sveta misa. Očekuje se ovdje ponovno visoka razina osiguranja. Zna li se tko dolazi iz Hrvatske?

Pa zasad još uvijek ne. Naravno, delegacija koja će biti sastavljana, bit će na jako visokoj razini. Radi se o novoj inauguracijskoj misiji jednog novog rimskog prvosvećenika. S radošću očekujemo tu sljedeću nedjelju, 18. svibnja.

Ali to će većinom dolaziti veliki, najviši da crkveni velikodostojnici?

Naravno, to je za sve njih jedan jako veliki dan kojeg su iščekivali s radošću. Okupit ćemo se opet na Trgu svetog Petra i čekati inauguraciju novog pape.

Sljedeći tjedan i za vas diplomata je veliki dan, prima vas papa. Kako to izgleda?

Prvi puta susrećemo novog papu Lava XIV. i zaista, svi smo jako uzbuđeni. Inače, uvijek to izgleda tako da se okupimo u jednoj posebnoj dvorani Apostolske palače, Sveti otac ponaosob primi svakog od predstavnika. Imamo mogućnost uputiti kratku poruku i pozdrav, a od njega onda dobiti i blagoslov, što je najljepši dio tog susreta.

Jeste li već pripremili što ćete mu reći?

Pa moram reći da sam još uvijek jako uzbuđena i da razmišljam o tome.

Kako je to izgledalo s papom Franjom?

Pa, bilo je to jako posebno. Moram reći, svaki susret s papom Franjom bio je poseban. Traje vrlo kratko i onda se nastoji reći neke najljepše poruke, a ja sam uvijek molila za blagoslov za nas Hrvate kao narod, a on je uvijek uzvraćao i željom i nadom da molimo i za njega.

