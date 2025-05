Anušić za RTL Danas Radiću predvidio veliki uzlet u karijeri: 'Zašto ne?'

Relativni pobjednik prvog kruga lokalnih izbora je HDZ, dosadašnji lokalni čelnici uglavnom su pomeli konkurenciju. Od četiri velika grada u Osijeku je pobjednik odlučen u prvom krugu. HDZ-ov Ivan Radić ostaje na čelu grada, među čeiri kandidata njega je zaokružilo više od 70 posto glasača. HDZ ima razloga za slavlje i na županijskoj razini jer su u prvom krugu rezultat potvrdili u šest županija. O velikom uspjehu HDZ-a na izborima u RTL-u Danas razgovarali smo s ministrom Ivanom Anušićem.

Trijumf HDZ-a u Osijeku i u županiji i u Gradu, pobjeda već u prvom krugu. Tko je tu donio najviše glasova?

Rezultat koji je napravljen i u županiji i u Gradu je rezultat zajedničkog planskog rada, zajedništva prvenstveno i jasno definirane politike. Politike koja donosi rezultate, konkretne stvari, projekte i dosljednost onome što radimo. Davno je to započelo 2014. smo počeli pripremati, raditi jedan novi HDZ U Osječko-baranjskoj županiji koji tada nije bio na dobrim rezultatskim procjenama i postotcima. Tako smo kreirali ekipu ljudi koja je na terenu pokazala da može i da zna. Dobila je podršku javnosti 2017. prvi puta za županiju, a 2021. grad Osijek i evo sada treći puta potvrdili županiju, a drugi put Grad.

Premijer kaže da je velika zasluga projekta Slavonija-Baranja-Srijem, što vi kažete?

Naravno da Vlada Republike Hrvatske u tome ima veliki utjecaj. Ogromni su projekti financirani od strane Vlade. Surađivali smo na tom projektu Slavonija-Baranja-Srijem, zajedno i dalje radimo na njemu. zajedno smo realizirali ogromne projekte, a sada je u pripremi novi i veliki klinički bolnički centar. Naravno da je vlada dio toga svega. Kada govorim svi zajedno mislim naravno i na vladu. Svi zajedno smo to uspjeli napraviti. Imamo jednu posloženu organizaciju piramidalno, sustavno djelovanje i rad koji daje rezultate.

Gdje vidite Ivana Radića za četiri godine, predviđate li možda neku nacionalnu političku karijeru?

Zašto ne. On je sada svoj mandat potvrdio i četiri godine su pred njim još ozbiljnog rada u gradu Osijeku. Nakon toga on bi bio u potpunosti spreman i za višu razinu politike.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

On bi mogao put Vlade kao vi?

Zašto ne.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U Vladi je bila Nataša Tramišak pa je smijenjena je li to bila pogreška jer evo sada je na čelu županije?

Meni je drago što je na čelu županije tako da je sve dobro ispalo. Nataša je preuzela županiju i sada će biti jasno vidljivi i rezultati i projekti i sve ono što ona treba činiti.

Ona će dobro surađivati s premijerom?

Hoće i do sada i sada su dobro surađivali. Nikakvih problema nemaju.

Kako gledate na cjelokupni rezultat HDZ-a, jeste li to očekivali?

Ja sam generalno zadovoljan s cijelim rezultatom kada pogledamo cijelu Hrvatsku. Ako ste promatrali ankete, slušali medije, komentatore i analitičare onda to nije baš dobro izgledalo prije mjesec dana. Dogodilo se činjenično stanje, kako je. Očigledno da netko nije bio u prvu kada je tumačio nekakve rezultate na ovaj ili onaj način. Mi smo potvrdili našu pobjedu, našu premoć. Na terenu mislim da smo u 16 ili u 13 županija u prvom krugu pobijedili.

Je li SDP koštao izostanak javne potpore Zorana Milanovića?

Zoran Milanović se i ne bi trebao miješati u izbore.

Znamo da se miješao u parlamentarne.

Tako je i to se nije smjelo raditi, ali po meni izostala je kvaliteta SDP-a i njihovog vodstva. Bezidejnost i loši kadrovi su razlog i oni po meni u ovom trenutku doživljavaju možda i politički najgore vrijeme od njihovog osnutka. Taj trend njihovog propadanja, nestajanja i loših rezultata će se nastaviti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Je li razočaranje što u Zagrebu HDZ-ov kandidat nije ušao u drugi krug?

Pa nije me to iznenadilo jer su ankete na kraju krajeva to pokazivale. Ne, jedna, ne dvije nego sve i neovisne i naše ankete. Znalo se da će se Selak Raspudić i Herman boriti za prolazak u drugi krug. Ona je u tim anketama uvijek imala određenu prednost i uspjela je ući u drugi krug.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zašto HDZ ne može pobijediti u Zagrebu? Ovaj put je u drugi krug ušla nezavisna kandidatkinja bez ikakve stranačke infrastrukture, je li to porazno za stranku?

U pravu ste kad kažete da već dosta dugo naš kandidat ne može ući u drugi krug i na prošlim izborima nam je falilo malo da bi on ušao nego u drugi krug. Više nego ovog puta. U pravu ste kada kažete da nam rezultati nisu neki u gradu Zagrebu, treba na njima raditi.

Zašto je to tako?

Ja dolazim iz jednog drugog kraja Hrvatske i ondje poznajem mentalitet ljudi i razumijem kako ljudi glasaju i zbog čega će glasati za nekog. Ne mogu procijeniti u Zagrebu zbog čega je to tako, ima puno parametara, ali bih napomenuo da su desni kandidati dobili jako puno glasova na ovim izborima. Desnica je kao takva kao i u cijeloj Hrvatskoj dosta fragmentirane. Ne bih rekao amo desnica nego cijeli svjetonazor koji je više konzervativan nego što je ovaj koji u ovom trenutku Tomašević i stranka Možemo s SDP-om provodi u gradu Zagrebu.

Što je sa situacijom u Vukovaru? Što ako HDZ-ov i DP-ov kandidat ne pobjedi, hoće li Ivan Penava ipak put Vlade?

Ivan Penava ide svakako put Vlade jer je to najavio i ulazi u Vladu kao ministar bez portfelja.

Jeste očekivali bolji rezultat Bilića u Vukovaru?

Ne mogu reći što sam očekivao. Nisam se previše bavio s Vukovarom i nisam bio evolviran u procese, ali me iznenadila mala razlika između prvoga i drugoga. Mislio sam da će možda biti malo veća razlika u prvom krugu u korist HDZ-a i DP-a. Tu je drugi krug.

Na koga Bilić uopće može računati?

Vjerojatno na nekoga možemo računati, mi ćemo si svakako dati jako puno truda da Vukovar ostane u rukama HDZ-a.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na glasove SDSS-a i SDP-a teško.

Okej, pa postoje i drugi glasovi. Na te glasove nismo nikad niti računali.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Koji drugi?

Pa postoje drugi glasovi. Nisu samo birački glasovi od SDP-a. Postoje neki drugi glasovi, ljudi koji možda nisu izašli u prvom krugu, oni koji su izašli pa su glasali za kandidata koji nije ušao u drugi krug. Ne moraju to isključivo biti ljudi koji su članovi ili simpatizeri neke stranke.