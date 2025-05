RTL-ov izborni komentator Dragan Bagić govorio je za Danas.hr o rezultatima lokalnih izbora. SDP je, čini se, izgubio svoje utrke. Predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić rekao je da se nije trebao petljati u Rijeci, a da je možda trebao. Bagić smatra da je trebao te da je SDP olako i amaterski ušao u bitku.

"Ušli su opijeni uspjehom na predsjedničkim izborima i dobrim trendom u nacionalnim anketama. Dali su preveliku važnost tome, a zaboravili da na lokalnoj razini ključnu ulogu imaju dvije stvari, a to je lokalni kandidat i lokalna organizacija. Nacionalni rejting je koristan, može pomoći, ali samo ako imate iole suvislu lokalnu organizaciju i lokalnog kandidata. Bez toga vas nacionalni rejting ne može spasiti", napominje Bagić.

Na ovim izborima SDP nije imao nijednog kandidata koji bi svojom karizmom zasjenio ostale, kao što je to bio, primjerice, Zoran Milanović. Ipak, Bagić kaže da je to presudno na nacionalnoj razini.

Ključan problem SDP-a

"SDP-u na nacionalnoj razini trenutačno ne ide loše. Problem su lokalne organizacije. Činjenica je da imaju slab teren. Najznačajniji podatak uopće nije vezan uz rezultate, nego uz činjenicu da je SDP imao vlastite kandidate za načelnike gradova i općina tek u nešto više od 150 jedinica, a ima ih više od 500", objašnjava Bagić.

Slabost terena, lokalnih organizacija, ponavlja, ključni je problem koji SDP ima danas, a problem nije samo u periferiji. "Vidimo da je to problem i u velikim gradovima", ističe Dragan Bagić.

U ovim izborima, SDP je zapravo izgubio Rijeku i Sisak, svoja dva važna sjedišta. Bagić kaže: "SDP mora napraviti ono što ne radi već 20-ak godina - okrenuti se terenu, lokalnim organizacijama i njihovu jačanju. Trebaju regrutirati mlađe i potentne ljude širom Hrvatske od lokalnih, općinskih i gradskih organizacija do županijskih organizacija".

"Trebaju kadrovsku obnovu u samoj bazi bez koje je nemoguće imati imati ozbiljne rezultate na lokalnim razinama", dodaje Bagić.

'Klatno se pomiče u korist HDZ-a'

Nakon ovih izbora, vidimo, dobili smo plavu Hrvatsku. Bagić pojašnjava što to znači HDZ: "Za njih je to povratak samopouzdanja nakon nakon loših predsjedničkih izbora i nakon pada u rejtinzima na nacionalnoj razini. Ovo znači povratak unutrašnjeg samopouzdanja, unutrašnje energije te unutrašnju stabilizaciju ako je bilo nekih pukotina ili kriza".

Ipak, Bagić smatra da to neće izazvati veliku eksploziju i veliki rast HDZ-u, ali svejedno ide u njihovu korist. "To će zaustaviti rast SDP-a. Lokalni izbori su bili šansa SDP-a za novi skok, da su uspjeli ostvariti neke jako pozitivne rezultate, ali nisu i to im, u konačnici, neće donijeti veliki rast. Klatno se, rekao bih, pomiče u korist HDZ-a i to sigurno u smislu internog entuzijazma koji će u HDZ-u rasti, dok će entuzijazam u SDP-u padati", komentira Bagić.

Afere Tomaševiću donijele više koristi nego štete?

Govorio je Bagić i o rezultatima Tomislava Tomaševića u Zagrebu. Podsjetimo, on je dobio nešto više od 47 posto podrške. Bagić smatra da mu afere nisu naškodile.

"Očekivao sam dobar rezultat. Mislim da su afere u dobrom dijelu radile u korist Možemo i Tomaševića jer su protukandidati beskrajno - do apsurda dotjerivali te ankete u pokušaju lijepljenja etiketa Tomaševiću koje malo tko može prihvatiti, bez obzira na to što je ova afera ozbiljna, ali ne može se na temelju nje govoriti o nekoj kriminalnoj hobotnici kojoj je Tomašević na čelu. To u ovom trenutku nije nimalo kredibilan narativ", objašnjava Bagić.

Dodaje da to može imati samo kontra efekt tako da iritira birače koji su skloni Tomaševiću i da To može imati kontra efekt, tako da i iritira birače one koji su iole skloni Tomaševiću i da kažu da će ga podržati.

Kolike su šanse Marije Selak Raspudić?

Iako se Marija Selak Raspudić nije toliko pojavljivala tijekom kampanje, nismo je previše viđali, prošla je u drugi krug. Bagić kaže da ne može ozbiljnije ugroziti Tomaševića u drugom krugu jer, tvrdi, u Zagrebu nije bilo ozbiljnih protukandidata. "Zapravo je tu postao jedan ogroman prazan prostor", kaže Bagić.

Za neke se kandidate moglo sumnjati da su bliski nekim interesnim krugovima, da ih možda financira sumnjiv novac. Neki kandidati nemaju karizmu, a neki su sami od sebe napravili 'klaunove' u ovoj kampanji. Nije bilo nijednog kredibilnog protukandidata, pa je Selak Raspudić ispunila taj prostor", komentira Bagić i dodaje da Selak Raspudić nije imala financijske i organizacijske resurse za jaču i vidljiviju kampanju, ali napominje da bi drugi krug mogao biti zanimljiv jer bi mogla dobiti pomoć od nekih aktera.

U drugom će joj krugu biti lakše jer će biti pod pratnjom nacionalnih medija, više će se pojavljivati pred javnošću, a i vjerojatno sudjelovati u nekoliko sučeljavanja, smatra Bagić. Ipak, ima ona i težak zadatak - da bi pobijedila ili dovela izbore do neizvjesnosti, morala bi mobilizirati vrlo raznolik krug birača. U tom slučaju treba i one sklone pokojnom gradonačelniku Milanu Bandiću, ali i radikalno desne birače. Trebat će i umjerene birače centra.

"Takvu skupinu nije lako mobilizirati. Teško je pronaći poruke koje će jednako dobro mobilizirati svaku od tih skupina birača. To je ozbiljan strateški izazov. Nije ga lako riješiti, pogotovo u malo vremena, bez infrastrukture i resursa, ali nije ni nemoguće", ističe Bagić.

Gdje će biti najveća neizvjesnost u drugom krugu?

Drugi krug lokalnih izbora, smatra Bagić, zanimljiv će biti i u Vukovaru. "Ondje su dva krajnje desna kandidata koja su iscrpila baze desnih birača. Da bi pobijedio, jedan od dva kandidata mora dobiti podršku vukovarskih Srba i SDP-ovih birača u Vukovaru", objašnjava Bagić.

Razlika je tu sitna, čak oko 500 glasova. "Bit će to zanimljivo. To je politički fenomen gdje se dva radikalno desna kandidata moraju boriti za glasove od svih onih koji ih obično napadaju i kritiziraju", dodaje za stanje u Vukovaru, gdje se za glasove birača u drugom krugu bore Domagoj Bilić i Marijan Pavliček.

I u Splitu bi utrka mogla biti zanimljivija nego što se to činilo. "HDZ-ov kandidat Tomislav Šuta ostvario je puno bolji rezultat nego što se to moglo očekivati i ima bolju i čišću rezervu glasova. Željko Kerum još ga je u nedjelju navečer podržao, a SDP, s druge strane - nije podržao Ivicu Puljka", komentira Bagić.

Pred HDZ-om je povijesna šansa

"HDZ ima povijesnu šansu osvojiti dva od četiri velika grada. Uz Osijek koji su osvojili u prvom krugu, ima ozbiljnu šansu osvojiti i Split, a pogotovo dodatni razlog da se ozbiljno angažiraju oko Splita je to što im je župan ušao u drugi krug, pa moraju mobilizirati birače da bi dobili župana u Splitsko-dalmatinskoj županiji", kaže Bagić i zaključuje da će ondje bitka biti vrlo zanimljiva.

U središtu promatranja bit će i Primorsko-goranska županija. SDP-ov kandidat Ivica Lukanović ondje jest prvi, ali nije ostvario neki strašno respektabilan broj glasova, a svi drugi kandidati su iz drugih dijelova spektra, tako da nije baš očito da će njihovi birači podržati SDP-ovog kandidata. Utrka će biti jako zanimljiva", objašnjava Bagić.

Zanimljivo će biti i u Varaždinskoj županiji. Ondje u drugi krug idu kandidat HDZ-a i kandidat SDP-a. "SDP-ov kandidat Bruno Ister ima velike šanse dobiti jer je tu rezerva glasova na lijevoj strani - glasovi Radimira Čačića i glasovi još jednog protukandidata koji je više lijevo orijentiran. Eventualno bi HNS mogao podržati HDZ-ovog kandidata Anđelka Strička, ali pitanje je hoće li ti birači glasati za njega", kaže Bagić. Vrlo zanimljiva županijska utrka vodit će se i u Koprivničko-križevačkoj županiji.

