Od ponedjeljka će put do mora autoputom biti još skuplji. Cijene će rasti za 10 posto.

HAC ponovno poskupljuje cestarine i vraća sezonske cijene od srpnja do rujna. To znači da ćete od Zagreba do Splita umjesto 24 eura sada za osobno vozilo platititi 26 eura i 40 centi. Sezonske cijene uvedene su 2017., ali se posljednje četiri godine zbog Covid-19 krize nisu primjenjivale.

Neki zbog poskupljenja možda na more neće autocestama, ali će možda zbog novih sezonskih linija prugom.

Od sutra počinju voziti noćni, turistički, sezonski vlakovi HŽ-a koji će cijelo ljeto povezivati Slavoniju s Dalmacijom. U vlakovima se nalaze i kabine s po tri ležaja koje su u potpunosti opremljenje. Moguće je rezervirati cijelu kabinu ili samo jedan ležaj.

Cijene vožnje su snižene za čak 40 posto, a naš reporter Boris Mišević razgovarao je s predsjednikom Uprave HŽ putničkog prijevoza, Željkom Ukićem.

Kada kreće prva noćna vožnja?

"Evo od sutra kreću vlakovi, odnosno povezivanje kontinentalne Hrvatske s Dalmacijom."

Koja je cijena ako netko od Vukovara do Splita želi iznajmiti cijelu kabinu?

"HŽ putnički prijevoz je osigurao popuste za sve putnike od 40 posto na svim relacijama. Ako koristite kabinu za spavanje iz Osijeka ili Vukovara cijena karte je 24 eura, a cijela kabina dođe oko 25 eura. Znači negdje 49 eura je ukupno putovanje - jedan putnik, cijela kabina, na relaciji od Vukovara do Splita."

Prema računici to je daleko najjeftinije putovanje prema moru, ali koliko to putovanje od Vukovara do Splita traje? Postoji jedna premosnica gdje se pruga još uvijek gradi te će tu busevi prevoziti putnike?

"Tako je na jednom dijelu pruge između Vukovara i Vinkovaca traje prijevoz autobusima, ali vrijeme vožnje je nešto više od 13 sati. S obzirom na to da se radi o noćnim linijama to je tako u ovim uvjetima prihvatljivo. Primjerice iz Budimpešte ide preko 15 sati Budimpešta - Split.

Rezervacija je neophodna što inače nije bio slučaj, zašto?

"Tako je rezervacija je obavezna. Ja ću podsjetiti da sva djeca i učenici imaju praktički besplatno putovanje, a od ove godine i svi umirovljenici, osobe starije od 65 godina na području cijele Republike Hrvatske mogu se voziti besplatno kao i stanovništvo s područja pogođenih potresom. U tu svrhu zbog velikog interesa za putovanjem rezervacija je neophodna."