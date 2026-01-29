FREEMAIL
PITAMO VAS /

Hrvatska je u polufinalu! Što mislite s kojom medaljom će se rukometaši vratiti kući?

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Dio odgovora objavit ćemo u RTL-u danas u 16.30 sati

29.1.2026.
13:43
danas.hr
Sanjin Strukic/pixsell
Hrvatska rukometna reprezentacija u dramatičnoj utakmici osigurala je svoje deseto polufinale Europskog prvenstva.

Nakon pobjede protiv Mađarske, slavlje se s terena preselilo u svlačionicu, a prizori za pamćenje nastavili su se i u hotelu, gdje su im se pridružili i navijači. Bila je to infarktna utakmica u kojoj je Mađarska vodila veći dio vremena, sve do sredine drugog poluvremena, kada je Hrvatska u najtežim trenucima uspjela preokrenuti rezultat i ostati u borbi za novo odličje.

Bit ćemo optimisti pa u našoj redovnoj rubrici pitamo i vas: "S kojom medaljom će se rukometaši vratiti kući?"

Odgovore nam pišite na našoj Facebook stranici net.hr a komentare ćemo objaviti i u našoj emisiji u 16 i 30.

POGLEDAJTE VIDEO: Filip Brkić se javio iz Malmoa nakon velike pobjede hrvatskih rukometaša

Hrvatska Rukometna ReprezentacijaEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026Pitamo VasRukomet 2026
