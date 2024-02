Znanje i iskustvo o pripremanju šunki u obitelji Hruška prenosi se s koljena na koljeno.

"Moj tata ušao, kaže on sine da se to nama pokvari. Joj, a on star, znaš kako je. Kakvi pokvarit, čovječe Božji ni pomislit", prepričava Vjenceslav Hruška, proizvođač slavonskih suhomesnatih proizvoda.

Šunke koje se nalaze usoljene u pacu provjeravaju svaki dan.

"Neka budu još tjedan dana u soli i onda idu na odsoljavanje, tri dana nakon toga ćemo s njima u dim. Poslije dima su spremne za kuhanje i za veselje", kaže Vjenceslav.

A da bi na veselju šunka bila kraljica fešte treba se vratiti na početak priče i na ono najbitnije.

"Svinje hranjene na našem gospodarstvu gdje mi sami pripremamo hranu za njih na svojoj zemlji. Imamo cijeli krug zatvorene proizvodnje. Najviše je potrebno uz posao, ljubav prema tome proizvodu", kaže Damir Hruška, proizvođač slavonskih suhomesnatih specijaliteta.

Miris i okus šunke, za njih su poput bukea vina, pa kažu da i u pušnici u kojoj vatru lože bukovinom s plamenom i dimom treba znati i imati mjere.

"Mi dimimo negdje oko tjedan dana, znači da ne bude previše dima, da bude manje dima u njima, ali da se sasuše, da se konzerviraju", pojašnjava Vjenceslav.

Dok šunke čekaju na odlazak u pušnicu u proizvodnji slavonskih specijaliteta čekanja nema.

Vjenceslav i Damir proizvode kulene, a otac je sinu prenio svoje znanje, ali i prepustio obiteljski posao.

"On i snaha su preuzeli sve, mene su poslali u mirovinu, a eto ja im još uvijek pomažem sa znanjem, a i s radom, koliko se to može od mene i očekivati", kaže Vjenceslav.

"Mora se biti stalno prisutan, što bi rekli 100 posto, prihvatio sam pozitivne i negativne stvari tog posla i evo u borbi smo", dodaje Damir.

Mnogi će se boriti kako bi si osigurali ove blagdanske delicije. Cijena kilograma šunke je 13 eura, a plećke 10. Te brige muče starije, na sreću ne i djecu.

"Kaže mi moj 6-godišnji unuk dida, ostavi to meni", zaključuje priču Vjenceslav Hruška.