Ne žele svi u Vladu. Ministar Ivan Malenica zahvalio se i iz Vlade odlazi zbog privatnih razloga, ali odlazi i ministrica turizma i sporta. Osvojila je saborski mandat, ali želi u Europski parlament. A tko će biti njezin nasljednik? S Nikolinom Brnjac razgovarala je RTL-ova reporterka Petra Mlačić Vučemilović-Jurić.

Kad ste rekli premijeru da više ne idete s njegovim timom dalje?

"Prije nekog vremena smo razgovarali o svemu tome što je napravljeno u Ministarstvu, o mojim strateškim i vladinim ciljevima za turistički sektor. Znate da sam postala ministrica 2020. godine u najgore vrijeme za cijeli turistički sektor. U vrijeme svjetske zdravstvene krize, pandemije COVID-a, kad je bilo vrlo važno kako sačuvati cijeli turistički sektor. Znamo koliko nam on znači za proračun države i znamo da je bilo zato neophodno ga sačuvati, ali mi smo i tada uspjeli sve to i postali smo pobjednici na Mediteranu".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Plenković razumije sve'

Kako je premijer reagirao kad ste mu rekli da više nećete biti ministrica?

"Razumio je sve o čemu smo razgovarali i shvatio je cijelu situaciju".

Jeste li ipak uzeli rizik s obzirom na to da nećete biti dio nove Vlade, a europski izbori još nisu bili. Niste sigurni još da ćete dobiti mandat, ili?

"To je bila naša zajednička odluka. Razgovarali smo o tome, bez obzira bio to Europski parlament ili nešto drugo, moji strateški ciljevi su tu ispunjeni. U Ministarstvu sam četiri godine, osim što je sektor sačuvan u vrijeme pandemije, počeli smo i reformu turističkog sektora i završili, donijeli smo prvi Zakon o turizmu koji omogućuje svim gradovima da upravljaju razvojem turizma na održiv način, na temelju podataka, dali smo im alate u ruke. Dok smo ih donosili, razgovarala sam punom i s gradonačelnicima, županima, oni su svjesni što to znači i svi žele održivo upravljanje turizmom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sada smo im to omogućili. Prvi put smo im osigurali bespovratna sredstva, rekordan iznos za turistički sektor, veliko ulaganje u zdravstveni turizam od kontinenta do obale, sportska infrastruktura i omogućeno županijskim zajednicama financiranje trenera i opreme za djecu i mlade do 18 godina. Puno toga smo napravili i mislim da mogu biti ponosna i sretna na svoj resor".

Je li vas premijer pitao kome želite ostaviti u ruke posao koji nije završen?

"To je na predsjedniku Vlade, on je mandatar".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tko će ju naslijediti?

A je li pitao vas?

"Naravno da smo razgovarali. U Vladi smo veliki tim i zajedno razgovaramo o skoro svemu".

I koje je bilo vaše ime? Je li to vaš državni tajnik Tonči Glavina?

"Prepustit ću to predsjedniku Vlade da on kaže kad bude predstavljao Vladu".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

A jeste li mu sugerirali Glavinu?

"Razgovarali smo o tome, o svemu smo pričali. Ali prepustit ću mandataru da on kaže tko je to".

Hoćete li biti zadovoljni s njegovim odlukama?

"Hoću, i bit će mi bitno da netko nastavi sve ono što smo mi napravili. Da nastavi u tom smjeru održivosti, da radi na provedbenim aktima Zakona o turizmu, uredbe o poticanju ulaganja, da se prati daljnji razvoj održivog turizma. Veliko smo ime i prepoznati smo i to je ono što želim da se nastavi".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dakle imate ime, samo ne želite reći?

"Mandatar zna sve i on će sve to na vrijeme reći".