Održana je nova runda pregovora između Domovinskog pokreta i HDZ-a. Zamjenik predsjednika DP-a Mario Radić neće biti ministar u novoj vladi, "Partneri iz Domovinskog pokreta izvijestili su nas da Mario Radić neće biti njihov prijedlog u konačnici za člana Vlade. To je sada njihov stav. Partnerima bih prepustio da vas izvijeste. Neka oni predstave kandidate", kazao je glasnogovornik Vlade Marko Milić.

Predsjednik DP-a Ivan Penava održao je konferenciju za medije.

"Nakon nekoliko dana neizvjesnosti sam se obratio po pitanju sastava buduće Vlade. Obraćam se javnosti i tek danas vam unatoč nestrpljenju, mogu mjerodavno iznijeti imena i resore i glavne ciljeve", kazao je Penava.

"Prvi resor je demografija i useljeništvo gdje smo postavili ciljeve. Ministar će biti Ivan Šipić", kazao je. "Ministar poljoprivrede će biti Josip Dabro, a ministar gospodarstva Ante Šušnjara", kazao je. "Dogovoren je i četvrti ministar kao prvi potpredsjednik Vlade koji će biti bez resora. DP izlazi i sa predsjednikom Sabora i još jedim potpredsjednikom Vlade", kazao je.

Novinari su Penavu pitali kako to da Mario Radić nije na mjestu ministra.

"Ja cijelo vrijeme promatram, pokušavam apelirati da ne trčimo pred rudo. Vidjeli ste cijelo vrijeme da kao predsjednik DP-a sam bio prilično suzdržan i klonio sam se teza do faza realizacije. Zašto su neki istrčavali s izjavama to se vi potrudite saznati od svojih neimenovanih izvora", kazao je Penava. "Nezahvalno je istrčavati s imenima. Izlažete ljude kroz rešetanja gdje se ljude iščešljava i prokazuje, a onda kada se uspostavi da to nije to ime onda krene udar zašto nije on...", dodao je.

Radić je rekao da će svoju plaću preusmjeriti u humanitarne svrhe. Je li on bio kandidat?

"Gospodin Radić je bio među drugim imenima, u užem odabiru. Bilo je tu i drugih imena. Kako bi se izbjegle komplikacije, zato imamo danas konferenciju za medije", kazao je na pitanje o Mariju Radiću. "Neće biti saborski zastupnik, imat će zamjenu", kazao je.

Radić je na Šušnjaru prenio upravljačka prava svojih tvrtki, kazao je Penava na pitanja novinara.

"Gospodin Šušnjar, riječ o jednom od osnivača DP-a, pravnik je, vrlo uspješan čovjek. Čovjek koji je iz aspekta imovinskog stanja da tako kažem, riješen. Ima uspješnu karijeru iza sebe. Zakonske odredbe su bile takve, ali kod prenošenja prava nema nikakvog sukoba interesa. Mi ćemo se i konzultirati s Povjerenstvom, ali niti u jednom trenutku nije bio vlasnik, Radić nije prebacio prava na njega, već samo upravljačku moć", kazao je.

Novinari su Penavu pitali i za brata Ante Šušnjare. "Koliko mi je poznato, pitate nešto izvan moje domene. Njegov brat je radio kratko za PPD BiH. Ne znam gdje bi nas to dovelo kada bi gledali obiteljske i prijateljske odnose", rekao je.