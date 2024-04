Uživo S Hitnog prijema Kliničke bolnice Sveti Duh javila se naša Marina Brcković koja je razgovarala s Višnjom Nesek Adam, pročelnicom Objedinjenog hitnog bolničkog prijama u KB Sveti Duh.

Bi li trebalo uvesti naplatu?

"Počinjemo s najtežim pitanjem. Teško da vam na to mogu baš točno odgovoriti. Sigurno da prije par godina - kada nam je bio ministar Nakić - samo je bila najavljena naplata i tada smo zabilježili najmanji broj bolesnika. Ali, ja bih rekla da sigurno postoje i neka druga rješenja koja su bolja, a to je da bolesnici koji nisu životno ugroženi budu pregledani od svojeg obiteljskog liječnika i da s uputnicom dođu u hitni prijem. Gotovo sam sigurna da bi to značajno rasteretilo naš posao."

Događa li se da su pacijenti kojima je život ugrožen ne dobiju tu pomoć zbog tih ne hitnih slučajeva?

"To se sigurno nikada neće desiti niti se ikada desilo iz razloga što mi imamo trijažnu ljestvicu koja ide od jedan do pet, što znači da oni koji nose oznaku jedan ili dva budu zbrinuti odmah."

Jesu li liječnici na hitnoj pod pritiskom?

"Svi smo pod pritiskom, veliko je opterećenje rada i to nije samo problem Hrvatske, to je problem cijelog svijeta. Preopterećenost hitne je nešto s čime se mi danas susrećemo dijelom i zbog demografije koja nam ne ide u prilog - sve je više starije populacije, sve je više ljudi koji imaju brojne pridružene bolesti i to je razlog da smo svi u situaciji kada se borimo s preopterećenošću."

Zbog čega ljudi najviše dolaze na hitnu?

"Ako govorite o nehitnim stanjima, vjerojatno bi mogli nabrojiti sve i svašta. Htjela bih naglasiti da nisu svi pacijenti koji nisu životno ugroženi nehitni. Ako slomite ruku, vi spadate u hitni prijem. Ali uistinu imamo situacija kada nam dolaze ljudi jer im je porasla temperatura, mladi čovjek od dvadesetak godina je prije dva sata dobio temperaturu 37,8 - to ne spada u hitni prijem. Njega treba pregledati liječnik njegove obiteljske medicine."